Ενώ τα τρένα της Ιαπωνίας φημίζονται για την εξαιρετικά υψηλή ταχύτητά τους, η χώρα διαθέτει επίσης το – για πολλούς – πιο πολυτελές τρένο στον κόσμο.Η ζήτηση είναι συχνά τόσο υψηλή για ένα ταξίδια με αυτό το πολυτελές τρένο – και η χωρητικότητα τόσο περιορισμένη – που η αγορά ενός εισιτηρίου μοιάζει συχνά με λαχειοφόρο αγορά.Κατά την επιβίβαση στο Cruise Train Seven Stars στον πολυσύχναστο σταθμό Χακάτα στην πόλη της Φουκουόκα, οι επιβάτες εισέρχονται σε έναν «άλλο κόσμο». Οι ζεστοί εσωτερικοί χώροι του τρένου και η κλασική διακόσμηση ξυπνούν αναμνήσεις από άλλες εποχές.Οι ζεστοί εσωτερικοί χώροι του τρένου και η κλασική διακόσμηση ξυπνούν αναμνήσεις από άλλες εποχές. © Luxury Train Club/ Flickr«Όλα είναι μοναδικά και ειδικά σχεδιασμένα για το τρένο», δήλωσε ο 71χρονος σχεδιαστής του Seven Stars Ειτζι Μιτόουκα. «Από τα καθίσματα και το φωτισμό έως τα έπιπλα, η κεντρική ιδέα ήταν να συνδυάσουμε στοιχεία όπως οι μαντάλες – αντλώντας έμπνευση από την Ανατολή και τη Δύση – για να δημιουργήσουμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί».Το Cruise Train Seven Stars διαθέτει 14 σουίτες. Ο Μιτόουκα αντιμετωπίζει κάθε παράθυρο σαν ένα πίνακα ζωγραφικής, σαν να πλαισιώνει το φυσικό τοπίο που βρίσκεται έξω από το τρένο.«Όλα είναι μοναδικά και ειδικά σχεδιασμένα για το τρένο». © Kyushu Railway CompanyΤο τρένο ταξιδεύει σε ολόκληρο το Κιούσου, ένα νησί νότια της Ιαπωνίας. Τα δρομολόγια διαρκούν από δύο έως τέσσερις ημέρες, ενώ οι επιβάτες μπορούν να σταματήσουν και να περιηγηθούν σε τοπικά αξιοθέατα.Το εσωτερικό του τρένου είναι επενδεδυμένο με ξύλο, από τα παρκέ πατώματα έως τη θολωτή οροφή της τραπεζαρίας.Ο Μιτόουκα υποστηρίζει ότι τα τρένα είναι – σε αρκετές περιπτώσεις – πιο πολυτελή από τα ξενοδοχεία. «Ακόμη και αν χτίσω πολυτελή ξενοδοχεία, μένουν στο ίδιο μέρος και η θέα δεν αλλάζει», τονίζει. «Τα τρένα έχουν διαφορετική θέα ή ακόμη και κλίμα αν ταξιδεύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σαν να παρακολουθείτε μια ταινία. Είναι μια πολυτέλεια που δεν μοιάζει με καμία».Από καλαίσθητους, χειροποίητους πορσελάνινους νεροχύτες έως μικροσκοπικούς πίνακες του Μιτόουκα κατά μήκος των διαδρόμων, η διαδικασία του σχεδιασμού του τρένου δίνει έμφαση σε όλες τις λεπτομέρειες.Στο σαλόνι, ένα πάνελ από παραδοσιακό ιαπωνικό ξύλο kumiko φωτίζεται για να αναδειχθούν τα σχέδια πλέγματος. Το αστεροειδές μοτίβο χρησιμοποιείται παντού: από τα χρυσά σύμβολα που στολίζουν τα πλακάκια της οροφής, έως τα λαξευμένα πορτατίφ.Ο Μιτόουκα εμπνεύστηκε από το Orient Express για τη δημιουργία του τρένου, όμως ήθελε να δημιουργήσει κάτι που θα είχε απήχηση στους μεγαλύτερους Ιάπωνες ταξιδιώτες, χαρίζοντας τους μια αίσθηση νοσταλγίας.«Νομίζω ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα οι Ιάπωνες πίστευαν ότι το μεγαλύτερο ταξίδι ήταν στην Ευρώπη ή στην Αμερική προκειμένου να βιώσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να δουν τα καλύτερα πράγματα εκεί, να φάνε το καλύτερο φαγητό», τονίζει.Το Cruise Train Seven Stars διαθέτει 14 σουίτες. © Seven Stars in Kyushu/ Facebook«Αλλά για όσους από εμάς είμαστε στα 50, 60 και 70, το πιο άνετο και χαλαρωτικό ταξίδι είναι εκείνο στο οποίο μιλάμε ιαπωνικά, μπορούμε να απολαύσουμε ιαπωνικό φαγητό – μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά την Ιαπωνία».travelestate.gr με πληροφορίες από CNN Travelsidirodromikanea