2021-04-16 09:46:07

Στη Σαντορίνη μαθητές δεν μπορούσαν να βρουν στα φαρμακεία self test κορονοϊού με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να επιστρέψουν στις τάξεις τους. Συνολικά 70 μαθητές Λυκείου δεν έβρισκαν να προμηθευτούν το self test που είναι απαραίτητο για να πάνε στο σχολείο.



Μιλώντας στο OPEN το πρωί της Παρασκευής (16/4) ο διευθυντής Λυκείου Θήρας, σημείωσε ότι υπήρχε κακός προγραμματισμός στη διανομή και ότι δεν έπρεπε να δοθούν όλα απευθείας. «Σε σύνολο 302 μαθητών Λυκείου δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν 70, εκ των οποίων επιβεβαιωμένα οι 60 δεν έβρισκαν να προμηθευτούν τα self test» είπε ο Μανώλης Καραμολέγκος.



«Δεν έπρεπε να δοθούν απευθείας όλα τα self test που προβλέπονται» ανέφερε ο κ. Καραμολέγκος. «Από χθες έχω την αίσθηση ότι λύθηκε το πρόβλημα, πιστεύω ότι από σήμερα θα ομαλοποιείται η κατάσταση. Έχουν αποσταλλεί τα καινούργια, υποθέτω σε αυτή την παρτίδα θα είναι όλα τακτοποιημένα» πρόσθεσε ο διευθυντής Λυκείου Θήρας.



Δυστυχώς, όπως είπε, οι μαθητές δεν μπόρεσαν να αναπληρώσουν τα μαθήματα και οι απουσίες τους δεν θα μετρήσουν.



