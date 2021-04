2021-04-17 09:11:55

Δεκτό έγινε το αίτημα του υπουργείου Μεταφορών για να ανοίξουν οι σχολές οδηγών, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.



Ουσιαστικά η συγκεκριμένη δραστηριότητα μαζί με το άνοιγμα του λιανεμπορίου στην Κοζάνη (μόνο με click away)ήταν και τα μοναδικά νέα μέτρα άρσης του lockdown, που ανακοινώθηκαν καθώς η επιτροπή λοιμωξιολόγων ήταν αρνητική σε οποιαδήποτε άλλο βήμα άρσης του lockdown με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.



Έτσι αναφορικά στις σχολές οδηγών ανακοινώθηκε και ο τρόπος λειτουργίας τους αλλά και η διαδικασία εξετάσεων για δίπλωμα οδήγησης. Σύμφωνα με αυτές θα λειτουργήσουν με υποχρεωτικά self test για δασκάλους, εξεταζόμενους και εξεταστές τα οποία θα διεξάγονται κάθε εβδομάδα.



Αναλυτικά τα μέτρα προστασίας για τις σχολές οδηγών:



Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά.Θα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.Εκπαιδευτές και εξεταστές θα κάνουν υποχρεωτικά self tests δυο φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη.Τα ραντεβού των εξετάσεων για γίνονται ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό (χρήση μάσκας, ανοιχτά παράθυρα κλπ).

