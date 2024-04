themaygeias

Self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου θα είναι διαθέσιμα από τον Ιούνιο, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας.Πρόκειται για ένα ειδικό τεστ, το οποίο ανιχνεύει την παρουσία αίματος στα κόπρανα.Το self test για αυτό το είδος καρκίνου θα χορηγείται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν προληπτικού ελέγχου του υπουργείου Υγείας και θα δίνεται σε όλους τους πολίτες ηλικίας ηλικίας 50 έως 70 ετών, οι οποίοι θα ειδοποιούνται με sms.Πώς φτάσαμε στα Self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρουΜε προτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρώπης συνέστησε σε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πληθυσμιακό προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. O έλεγχος θα πρέπει αφορά όλους τους πολίτες μεταξύ 50 και 74 ετών και το πρώτο βήμα για την υλοποίησή του είναι η αυτοεξέταση ανίχνευσης μικρό-αιμορραγίας στα κόπρανα ή άλλες νεότερες εξετάσεις εάν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικότερες.Στην Ελλάδα, υπάρχει αυτή τη στιγμή το εργαλείο για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και πρόκειται για το Colon test. Είναι ένα είδους self test που ανιχνεύει ίχνη αίματος στα κόπρανα .AdvertisementΈνα από τα σημαντικά εργαλεία που σκοπεύει να αξιοποιήσει το πρόγραμμα αυτό, υιοθετώντας τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτά της αυτοεξέτασης, ανάμεσά τους το self test για τον καρκίνο του τραχήλου και για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Πρόκειται για μία απλή αυτοεξέταση που μπορεί να κάνει ο καθένας στο σπίτι του και, εάν χρειαστεί, να συνεχίσει συμβουλευόμενος τον προσωπικό του γιατρό. Όπως εξήγησε η κ. Αγαπηδάκη σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ΕΡΤNews, υπάρχει η δυνατότητα περιπτώσεις γυναικών οι οποίες είναι ιδιαίτερα διστακτικές στο να κάνουν εξέταση για τον καρκίνο του τραχήλου να αποσταλεί ένα ειδικό κιτ στο σπίτι τους, να πάρουν μόνες τους το δείγμα για να μπορούν να κάνουν το τεστ και να προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο, εφόσον απαιτηθεί.«Ακολουθεί το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου που έχει μια εξέταση που είναι ταμπού στη χώρα μας και σε πολλές άλλες, την κολονοσκόπηση. Δεν πάμε εύκολα να κάνουμε αυτή την εξέταση. Αφορά 3,8 εκατομμύρια πολίτες, γυναίκες και άντρες ηλικίας 50 ως 70 ετών και εκεί υπάρχει η δυνατότητα ενός, ας το πούμε self test, που μπορεί να γίνει στο σπίτι και θα το ενεργοποιήσουμε. Αυτό το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει είναι αν υπάρχει αίμα στα κόπρανα ούτως ώστε να παρακινήσει τους ανθρώπους να πάνε για περαιτέρω έλεγχο» συνέχισε η κ. Αγαπηδάκη μιλώντας στο ΕΡΤNews.Πώς λειτουργεί το self testΤο self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ή Colon test, εντοπίζει μη ορατό με το μάτι αίμα και κρυφό αίμα στα κόπρανα (FOBT – Fecal Occuld Blood Test ή FIT Ανοσοχημικό Τεστ Κοπράνων) και πρόκειται για μία εξέταση ανίχνευσης μικροσκοπικών ποσοτήτων αίματος στις κενώσεις του εντέρου. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, χωρίς να υπάρχουν διατροφικοί περιορισμοί πριν την εφαρμογή του.Εάν το αποτέλεσμα του test είναι θετικό, αυτό σημαίνει ότι έχει ανιχνευθεί αίμα στο δείγμα κοπράνων σας. Περίπου ένα στα 14 άτομα θα έχει θετικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας FOBT του self test. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μία μικροαιμορραγία μπορεί να προκληθεί από μια σειρά καταστάσεων, όπως πολύποδες στο έντερο, αιμορροΐδες ή κάποια φλεγμονή και να μην σχετίζεται απαραίτητα με τον καρκίνο. Μπορεί ακόμη το αίμα να προέρχεται από κάποια πληγή όπως έλκος στομάχου ή ακόμα να είναι αίμα που κατάπιατε από το στόμα ή τη μύτη σας. Η πραγματοποίηση μιας εξέτασης κρυφού αίματος στα κόπρανα μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες εξετάσεις και σε άμεση επικοινωνία με τον γαστρεντερολόγο σας. Ωστόσο, εάν η εξέταση κρυφού αίματος στα κόπρανα βγει θετική μπορεί να σημαίνει ότι απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις και άμεση επικοινωνία με τον γαστρεντερολόγο.