Από τη Δευτέρα 19 Απριλίου και μετα, θα πρέπει σταδιακά όλοι οι εργαζόμενοι σε λιανεμπόριο, σουπερμάρκετ, καταστήματα πώλησης τροφίμων και ποτών, εστίαση (για τις υπηρεσίες που λειτουργούν), χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (τράπεζες κ.α.), μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές), υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων να προμηθευτούν από το φαρμακείο τους ένα self test και να αυτοεξεταστούν.Η δήλωση του αποτελέσματος στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr είναι υποχρεωτική προκειμένου ο εργαζόμενος να πάει στη δουλειά του.Ειδικά και μόνο γι αυτή την πρώτη εβδομάδα, που είναι εβδομάδα προσαρμογής, οι εργαζόμενοι μπορούν να πηγαίνουν στην δουλειά τους και να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ έως και την Κυριακή 25 Απριλίου. Από την Μεγάλη Εβδομάδα το αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει υποχρεωτικά να προαναγγέλλεται 24 ώρες πριν ο εργαζόμενος πάει στην δουλειά του.Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα self-testing.gov.gr σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του).Προσοχή, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.Αν και το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».Σε αυτή την περίπτωση κι εφόσον ο εργαζόμενος δεν απαιτείται να νοσηλευτεί άμεσα στο νοσοκομείο, πρέπει να απευθυνθεί είτε σε ιδιώτη γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ είτε στον οικογενειακό γιατρό που έχει δηλώσει στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για να λάβει αιτιολογημένη γνωμάτευση της ασθένειάς του και βεβαίωση αναρρωτικής άδειας 14 ημερών. Έτσι θα μπορέσει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας από τον ΕΦΚΑ, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος ασθένειας καθώς και να ενημερώσει τον εργοδότη του για την απουσία του λόγω αναρρωτικής άδειας.Ο θεράπων ιατρός στέλνει ηλεκτρονικά την βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Ο ασφαλισμένος μπαίνει στην ηλεκτρονική υπηρεσία και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας. Ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας ενημερώνεται και ο εργοδότης προκειμένου να βεβαιώσει τα στοιχεία και τη περίοδο αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.Στο τέλος εκδίδεται η εγκριτική απόφαση της ηλεκτρονικής αίτησης και πραγματοποιείται η καταβολή των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτούντων.Ποσό επιδόματοςΟ μισθωτός δικαιούται να λάβει από τον ΕΦΚΑ επίδομα μόνο για τις 11 από τις 14 ημέρες της καραντίνας, καθώς υπολογίζεται 3ήμερος χρόνος αναμονής ο οποίος και αφαιρείται.Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει, για μεν τις 3 πρώτες ημέρες το μισό (1/2) του ημερομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού, για δε τις υπόλοιπες 11 ημέρες τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος ασθένειας που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ.Το ποσό του ημερήσιου επιδόματος ασθενείας ανέρχεται στο μισό του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του κατά τις τελευταίες 30 ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο από την αναγγελία της ασθένειάς του ημερολογιακό έτος.Οι ασφαλιστικές κλάσεις είναι 28.Για παράδειγμα εργαζόμενος με μισθό 850 ευρώ κατατάσσεται στην 10η κλάση με τεκμαρτό ημερομίσθιο 34,69 ευρώ. Το ημερήσιο επίδομα ασθενείας είναι 17,34 ευρώ. Για καραντίνα 11 ημερών θα λάβει 190 ευρώ ως επίδομα ασθενείας. Αντίστοιχα εργαζόμενος με μισθό 1.200 ευρώ κατατάσσεται στην 14η κλάση με τεκμαρτό ημερομίσθιο 47,82 ευρώ. Το ημερήσιο επίδομα ασθενείας είναι 24 ευρώ. Για καραντίνα 11 ημερών θα λάβει 263 ευρώ ως επίδομα ασθενείας.Το ποσό που βρίσκεται κατά τον πιο πάνω τρόπο αποτελεί το βασικό επίδομα ασθενείας. Αυτό προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένου, με ανώτατο όριο το 70% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης βάσει της οποίας υπολογίζεται αυτό και με ανώτερο όριο το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης.Τι συμβαίνει σε περίπτωση νόσησης συναδέλφουΣε περίπτωση που νοσήσει συνάδελφος με τον οποίο ο εργαζόμενος έχει έλθει σε επαφή και απαιτείται να μπει σε προληπτική καραντίνα - ωστόσο ο ίδιος έχει αρνητικό τεστ - τότε ακολουθείται η φόρμουλα της νομοθετημένης άδειας για την προληπτική καραντίνα.Αν και πρώτη λύση παραμένει η τηλεργασία, οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως, θα μείνουν σπίτι, θα πληρώνονται από τον εργοδότη κανονικά, αλλά όταν επιστρέψουν στην δουλειά θα πρέπει να αναπληρώσουν το 50% της καραντίνας με υπερωρίες - έως και 3 ώρες επιπλέον απασχόληση την ημέρα - χωρίς πρόσθετη αμοιβή.Αναλυτικά, προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος που μπαίνει σε προληπτική καραντίνα για 7 ή 14 ημέρες, όπως απαιτεί ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να προστατευτεί ο ίδιος και οι συνάδελφοί του από πιθανή έκθεση σε κίνδυνο λόγω του κορωνοϊού, θα λαμβάνει κανονικά τον μισθό του και θα καλύπτονται οι εισφορές του από τον εργοδότη. Με τη λήξη όμως της αναγκαστικής απουσίας από την εργασία, ο εργαζόμενος θα πρέπει να αναπληρώνει το 50% από τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της καραντίνας, εφόσον δεν είναι εφικτή η λύση της τηλεργασίας.Η αναπλήρωση θα πρέπει να γίνει εντός 4 μηνών, με επιπλέον απασχόληση έως και 3 ώρες ημερησίως, πέραν του ημερήσιου ωραρίου του μισθωτού. Προσοχή όμως. Η επιπλέον αυτή εργασία δεν θα αμείβεται ως υπερεργασία ή υπερωρία, όμως θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας.Για ποιους είναι υποχρεωτικά τα self testTα self-tests είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε εργοδότες με επιχειρηματικές δραστηριότητες στους ακόλουθους κλάδους:Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)ΕστίασηΧρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές)Υπηρεσίες καθαρισμούΚομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτωνΠότε πρέπει να γίνονται τα τεστ και οι ηλεκτρονικές δηλώσειςΕιδικά για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του νέου μέτρου οι εργαζόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα self-test και να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός του χρονικού διαστήματος 19-25 Απριλίου. Δηλαδή μέχρι και την επόμενη Κυριακή δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, καθώς πρέπει το σύστημα να ξεκινήσει να λειτουργεί.Συνεπώς εντός της ερχόμενης εβδομάδας όλοι οι εργαζόμενοι στους 7 κλάδους, για τους οποίους τα self-test καθίστανται υποχρεωτικά, πρέπει να τα προμηθευτούν από τα φαρμακεία, να κάνουν το τεστ και να δηλώσουν το αποτέλεσμά του στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο μέχρι την επόμενη Κυριακή. Αυτή η διαδικασία αφορά την ερχόμενη εβδομάδα και μόνο.Από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από 26 Απριλίου και μετά τα τεστ πρέπει να προδηλώνονται υποχρεωτικά. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόμενος με φυσική παρουσία.Αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος σε μια τράπεζα επιστρέφει από την τηλε-εργασία στο γραφείο στις 23 Απριλίου, θα πρέπει να κάνει το πρώτο self test στις 22 Απριλίου, να το επαναλάβει στις 29 του μηνός κ.ο.κ.Το self-test διενεργείται μια φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας του και έχει ισχύ για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.Αυτό σημαίνει πως:Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει εντός της εβδομάδας που έρχεται (19-25/4) να κάνουν ένα self test και να δηλώσουν το αποτέλεσμα μέχρι την Κυριακή 25/4.Οι ίδιοι εργαζόμενοι πρέπει την επόμενη Κυριακή 25/4 να κάνουν δεύτερο self test προκειμένου να πάνε στη δουλειά την Δευτέρα 26/4Αν ένας εργαζόμενος επιστρέφει από αναστολή ή τηλεργασία μεσοβδόμαδα τότε η εβδομάδα μετράει από την ημέρα επιστροφής στο γραφείο – στην εργασία.Πώς προμηθεύονται οι εργαζόμενοι τα τεστΟι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο. Θα χρειαστούν :Το ΑΜΚΑ τους και Την αστυνομική τους ταυτότητα. Μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self test. Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα.Πού γίνονται οι ηλεκτρονικές δηλώσειςΤα βήματα για να δηλώσουν οι εργαζόμενοι το αποτέλεσμα είναι τα εξής :μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.grεπιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» καιμεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr.ταυτοποιούνται με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καιυποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»