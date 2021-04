Με ωράριο λειτουργίας έως τις 22:45, χωρίς μουσική και αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα 3 Μαΐου τα καταστήματα στην εστίαση.Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.Συγκεκριμένα, για την εστίαση π.χ. εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering [πλην φοιτητικών εστιατορίων προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.Οι προϋποθέσειςΘα λειτουργήσουν μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα όποια παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,γ) μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:– Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια– Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι– Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής– Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι– Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής– Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό– Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45– Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.– Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).Για τα καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.Για τα κομμωτήρια και υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση, μανικιούρ, πεντικιούρ κλπ) υπάρχει δυνατότητα προαιρετικού (διευρυμένου) ωραρίου λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00, και επιπλέον δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.ΞενοδοχείαΟι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό Χώρο.Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων και οι κανόνες υγιεινής.Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:– Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες κατά την αναμονή,– μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι,– πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ’ της παρ. Α του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161) επί της συνολικής εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/1,3 τ.μ).– Πληρότητα 40% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ’ της παο. Α του άρθρου 14 τικ υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας επί της συνολικής εξωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/0,70 τ.μ).– Απαγόρευση ζωντανής μουσικής.– Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων/συναθροίσεων/ δεξιώσεων.Θα πραγματοποιηθεί η Ανθοκομικής Έκθεσης ΚηφισιάςΣε ό,τι αφορά στα συνέδρια αναστέλλονται οι δραστηριότητες αλλά εξαιρείται η διεξαγωγή της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς από 6 έως 23 Μαΐου με τη τήρηση 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, με υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας, είσοδο και έξοδο επισκεπτών από άλλες πόρτες και μονοδρόμηση κατεύθυνσης ρεύματος των επισκεπτών.Ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποιΕπιτρέπεται η λειτουργία ανοικτών υπαίθριων χωρών ως εξής: ένα άτομο ανά 25 τμ, δυο μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκομένων, επίσκεψη μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο, επίσκεψη ομάδων μέχρι τρία άτομα -εκτός αν είναι οικογένειες, και δεν επιτρέπονται παραστάσεις και επιδείξεις.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ