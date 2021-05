Το πρωί της 2ας Ιουνίου 2018 ένας αστεροειδής εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τη Γη με ταχύτητα 61.000 χιλιομέτρων την ώρα. Επρόκειτο να πλήξει τον πλανήτη μας και δεν μπορούσε κανείς να τον σταματήσει, ενώ συνεπήρε και τους αστρονόμους.Με μήκος ενάμισι μέτρο και βάρος όσο ένας αφρικανικός ελέφαντας, ο μετεωρίτη αυτό δεν αποτελούσε απειλή. Η σημασία του βρισκόταν στον έγκαιρο εντοπισμό του, καθώς ήταν μόλις ο δεύτερος που παρατηρήθηκε στο διάστημα πριν την πρόσκρουση στο έδαφος της Γης και ήταν μια καλή δοκιμή για τον εντοπισμό άλλων, μεγαλύτερων και πιο επικίνδυνων αστεροειδών.Επιπλέον, προσέφερε στους αστρονόμους την ευκαιρία να μελετήσουν τον αστεροειδή πριν τη συντριβή του, να προσδιορίσουν γρήγορα το σημείο πρόσκρουσης και να αποκομίσουν άμεσα υπολείμματά του σε μια σπάνια συλλογή δειγμάτων από μετεωρίτη.Το ίδιο βράδυ μια πύρινη μπάλα, τόσο λαμπερή όσο και ο ήλιος, φώτισε τον σκοτεινό ουρανο της Μποτσουάνα, στον αφρικανικό Νότο, πριν εκραγεί 27 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος. Η έκρηξη είχε ισχύ όσοι 200 τόνοι ΤΝΤ.Τους επόμενους πέντε μήνες οι επιστήμονες συνέλεξαν 24 κομμάτια του μετεωρίτη. Χάρη σε αυτά, καθώς και στην παρατήρηση της πορείας του αστεροειδούς καθ’ οδόν προς τη Γη και τις πληροφορίες από παλαιότερο σκάφος της ΝΑΣΑ, οι επιστήμονες μπόρεσαν να ξεκλειδώσουν τα μυστικά της ιστορίας αυτού του αστεροειδούς, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες.Όπως δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Meteoritics & Planetary Science τον Απρίλιο, ο κοσμικός επισκέπτης στην Μποτσουάνα αποτελούσε τμήμα του Βέστα, ενός γιγάντιου αστεροειδούς που δημιουργήθηκε κατά την αυγή του ηλικιακού μας συστήματος. Ήταν περίπου 22 εκατομμύρια έτη πριν όταν άλλος αστεροειδής προσέκρουσε πάνω του, αφήνοντας εκεί έναν μέτρο κρατήρα και στέλνοντας αμέτρητα θραύσματα του Βέστα σε μια διαστημική οδύσσεια.Ήταν τα στοιχεία του σκάφους Dawn της ΝΑΣΑ που επιβεβαίωσαν τη γέννηση του αστεροειδούς αυτού πριν 220.000 αιώνες, αν και ακόμη δεν είναι σαφές πού βρίσκεται ο αρχικός κρατήρας στη Βέστα.Ένα από αυτά τα θραύσματα ήταν που επισκέφθηκε την Μποτσουάνα, βρίσκοντας εκρηκτικό τέλος στο μοναχικό του ταξίδι, ενώ η πρώτη πέτρα που εντοπίστηκε στις 23 Ιουνίου του 2018 φυλάσσεται πλέον στην αφρικανική χώρα ως εθνικός θησαυρός.







VideoA full rotation of the asteroid Vesta, as seen from the Dawn spacecraft in 2011.CreditCredit...NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA; Little Mountain 5Πηγή: The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2021/04/29/science/meteorite-botswana-asteroid.html