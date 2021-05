Στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου υπάρχει παλαιά παράδοση, η οποία μαρτυρείται και από τα «πάτρια» του Αγίου Όρους, να τελείται πανηγυρικά η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου κάθε Τρίτη.Η τάξις αυτή αποτελεί ενθύμηση της θαυμαστής ευρέσεως της εφέστιας εικόνας της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η παράδοση αυτή τελείται αδιάκοπα μέχρι σήμερα και μαρτυρεί τη βαθιά πίστη και την ιδιαίτερη σχέση και ευλογία της Μονής Βατοπαιδίου με την Παναγία.Ακολουθούν τα Απολυτίκια που ψάλλονται σε κάθε Θεία Λειτουργία στο Βατοπαίδι:

Πηγή: pemptousia