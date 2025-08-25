2025-08-25 12:38:46
Φωτογραφία για Αφροδίτη Γραμμέλη: «Είναι μια από τις λίγες αν όχι η μόνη φορά που χαίρομαι που γύρισα στη δουλειά μου»
Επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές στο Καλοκαίρι Παρέα για την Αφροδίτη Γραμμέλη και η Κατερίνα Καραβάτου την υποδέχτηκε το πρωί της Δευτέρας με μια μεγάλη αγκαλιά.

«Μου έλειψες πάρα πολύ», είπε η Κατερίνα Καραβάτου και η Αφροδίτη Γραμμέλη έδωσε μια ιδιαίτερη απάντηση «Κι εμένα μου λείψατε πάρα πολύ και θα το πω… Είναι μια από τις λίγες αν όχι η μόνη φορά που χαίρομαι που γύρισα στη δουλειά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

«Θέλω να στείλω την αγάπη μου στην παρέα μου που άφησα πίσω, αλλά τώρα γύρισα στην παρέα μου εδώ», πρόσθεση στη συνέχεια η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Η πρώτη καλημέρα του “10 Παντού” με Στραβελάκη και Καραμήτρου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η πρώτη καλημέρα του “10 Παντού” με Στραβελάκη και Καραμήτρου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» ξαναπιάνει… δουλειά στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια;
Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» ξαναπιάνει… δουλειά στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια;
Δεκαπενταύγουστος στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου
Δεκαπενταύγουστος στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου
Αφροδίτη Μπουμπούλη : Μεγάλη αναβάθμιση στην πλατεία της Κατούνας!
Αφροδίτη Μπουμπούλη : Μεγάλη αναβάθμιση στην πλατεία της Κατούνας!
«Καλοκαίρι Παρέα»: Δυναμική πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου – Ξεχώρισε η Αφροδίτη Γραμμέλη
«Καλοκαίρι Παρέα»: Δυναμική πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου – Ξεχώρισε η Αφροδίτη Γραμμέλη
Κατερίνα Καραβάτου: Χαίρομαι που επισήμως σας καλωσορίζω από τον αέρα του ΑΝΤ1 –Αισθάνομαι σαν να ήμουν εδώ από πάντα
Κατερίνα Καραβάτου: Χαίρομαι που επισήμως σας καλωσορίζω από τον αέρα του ΑΝΤ1 –Αισθάνομαι σαν να ήμουν εδώ από πάντα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ιστορία ενός αιώνα για τον πιο άτυχο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης
Η ιστορία ενός αιώνα για τον πιο άτυχο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης
SOS ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΞΑΦΡΙΖΟΥΝ...ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ANDROID
SOS ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΞΑΦΡΙΖΟΥΝ...ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ANDROID
TΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ - Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη
TΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ - Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη
Αποκαλυπτήρια της προτομής του Φιλοκτήτη Λαμπράκη
Αποκαλυπτήρια της προτομής του Φιλοκτήτη Λαμπράκη
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ