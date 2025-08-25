2025-08-25 12:38:46

Επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές στο Καλοκαίρι Παρέα για την Αφροδίτη Γραμμέλη και η Κατερίνα Καραβάτου την υποδέχτηκε το πρωί της Δευτέρας με μια μεγάλη αγκαλιά.



«Μου έλειψες πάρα πολύ», είπε η Κατερίνα Καραβάτου και η Αφροδίτη Γραμμέλη έδωσε μια ιδιαίτερη απάντηση «Κι εμένα μου λείψατε πάρα πολύ και θα το πω… Είναι μια από τις λίγες αν όχι η μόνη φορά που χαίρομαι που γύρισα στη δουλειά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.



«Θέλω να στείλω την αγάπη μου στην παρέα μου που άφησα πίσω, αλλά τώρα γύρισα στην παρέα μου εδώ», πρόσθεση στη συνέχεια η Αφροδίτη Γραμμέλη.



