Τη σημασία της επιδημιολογικής επιτήρησης στο δρόμο προς την έξοδο από το δύσκολο τούνελ της πανδημίας του κορονοϊού υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Αττικόν, Στέλιος Λουκίδης, σημειώνοντας επ' αυτού τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης που καταδεινύουν ότι δύο self test δύνανται να είναι ισοδύναμα του μοριακού.Ο κ. Λουκίδης επισήμανε, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, πως διανύουμε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από ευθραυστη ισορροπία, που βασίζεται από τη μία πλευρά στο υγειονομικό σύστημα, τις εισαγωγές και τη διαχείριση των ασθενών, και από την άλλη στην απελευθέρωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε πως απαιτείται η συνεργασία όλων για την «έξοδο» από την πανδημία, τονίζοντας πως πρέπει «να σκεφτούμε και να δουλέψουμε σαν μία ομάδα», ενώ έστειλε αισιόδοξο μήνυμα ότι θα τα καταφέρουμε.Η επιδημιλογική παρατήρηση είναι καίριας σημασίας, και είναι πολύ στοχευμένη πλέον με τα self test, επισήμανε ο κ. Λουκίδης.Και έκανε αναφορά σε πρόσφατη μελέτη, βάσει της οποίας δύο self test μπορεί να είναι ισοδύναμα του μοριακού.«Είναι μία σημαντική μελέτη και με καλό μήνυμα προς όλη την κοινωνία ώστε να μην απαξιώνουμε πράγματα που δεν έχουμε δει ακόμη στην κλινική πράξη, και που για εμάς έστω και η μικρή βοήθεια που μπορεί να δίνουν, ακόμη και να τα θεωρήσουμε υπερεκτιμημένα, είναι μία σημαντική βοήθεια» ανέφερε.Παράλληλα, υπογράμμισε την ατομική ευθύνη προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τονίζοντας πως ένα κάποιος έχει σύμπτωμα σαφώς θα πρέπει να κάνει τεστ.

