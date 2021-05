Όταν η Γη αποτελούσε ακόμη «πεδίο βολής» των αστεροειδών και κομητών του ηλιακού μας συστήματος που την βομβάρδιζαν ασταμάτητα η Αφροδίτη ήταν ένας πλανήτης με μεγάλους ωκεανούς, ήπιες κλιματικές συνθήκες και περιοχές παρόμοιες με τις τροπικές περιοχές της Γης.Πριν από περίπου τρία δισ. έτη η Αφροδίτη έμοιαζε πολύ με την σημερινή Γη και είναι πολύ πιθανό σύμφωνα με ορισμένες μελέτες να είχαν αναπτυχθεί κάποιες μορφές ζωής εκεί που θα ήταν και οι πρώτες στο ηλιακό μας σύστημα. Όμως για άγνωστο ακόμη λόγο η Αφροδίτη μετατράπηκε στον κολασμένο τοξικό κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα αλλά παρόλα αυτά πολλοί επιστήμονες την χαρακτηρίζουν «δίδυμη αδελφή» της Γης ή κατά άλλους «κολασμένη δίδυμη αδελφή» της Γης αφού η θερμοκρασία στην επιφάνεια της ξεπερνάει τους 470 βαθμούς Κελσίου.Για πολλά χρόνια η Αφροδίτη παρέμενε εκτός των διαστημικών αποστολών και παρατηρήσεων αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό άλλαξε και υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Σχεδιάζονται μάλιστα νέες αποστολές εκεί ενώ έχει προταθεί η δημιουργία κάποιων μόνιμων εναέριων ερευνητικών σταθμών πάνω ή ακόμη και μέσα στην πυκνή γεμάτη θειικό οξύ ατμόσφαιρα της η οποία και αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο στην παρατήρηση και μελέτη του πλανήτη.Ομάδα επιστημόνων αναλύοντας δεδομένα που έχει συλλέξει από την Αφροδίτη από το 2006 μέχρι το 2020 η συστοιχία διαστημικών ραντάρ Goldstone Antenna στην έρημο Μοχάβε στην Καλιφόρνια προχώρησε σε μια σειρά μετρήσεων που καταγράφονται ως οι πλέον ακριβείς μέχρι σήμερα για τον πλανήτη.Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Nature Astronomy» οι ερευνητές αναφέρουν ότι ένα 24ωρο της Αφροδίτης αντιστοιχεί σε 243.0226 ± 0.0013 γήινες μέρες. Αυτό σημαίνει ότι μια μέρα στην Αφροδίτη διαρκεί περισσότερο από ένα έτος (!) στην Αφροδίτη, αφού ο πλανήτης ολοκληρώνει μια περιστροφή γύρω από τον Ήλιο σε 225 γήινες μέρες. Στην δημοσίευση με τίτλο «Spin state and moment of inertia of Venus» υπολογίζονται και άλλα χαρακτηριστικά της κίνησης του πλανήτη.Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ο πυρήνας της Αφροδίτης έχει διάμετρο περίπου 3,5 χιλιάδων χλμ παρόμοια δηλαδή με αυτή της Γης. Ο πυρήνας φαίνεται ότι αποτελείται από σίδηρο και νικέλιο χωρίς να μπορούν όμως οι ερευνητές να πουν ακόμη αν πρόκειται για στερεό ή υγρό πυρήνα. Μέχρι σήμερα για τον πυρήνα της Αφροδίτης είχαμε στην διάθεση μας στοιχεία που είχαν προκύψει από προσομοιώσεις και όχι από απευθείας παρατηρήσεις.«H Αφροδίτη είναι ένα εκπληκτικό εργαστήριο για την κατανόηση του σχηματισμού πλανητών και της εξέλιξης τους και είναι σημαντική η μελέτη της αφού υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες σαν την Αφροδίτη στον γαλαξία μας» αναφέρει Ζαν Λιουκ Μαργκό, πλανητικός αστρονόμος του πανεπιστημίου UCLA, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.πηγή: https://www.naftemporiki.gr/story/1722317/oi-epistimones-trabiksan-tin-kourtina-tis-afroditis – https://newsroom.ucla.edu/releases/cracking-the-mysteries-of-venus?_ga=2.202836626.2008329088.1619717969-1387772705.1619717969





























