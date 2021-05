themaygeias

Έπεσε το βράδυ της Κυριακής η πλατφόρμα Self-testing.gov.gr - Μετ' εμποδίων η δήλωση των αποτελεσμάτων και η εκτύπωσή τουςΠροβλήματα εμφανίζονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr το βράδυ της Κυριακής 9 Μαΐου, λίγες μόνο ώρες πριν οι μαθητές όλων των βαθμίδων επιστρέψουν στα σχολεία τους. Συγκεκριμένα όσοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί θέλουν να επισκεφτούν την πλατφόρμα και να δηλώσουν το αποτέλεσμα των self test τους δεν μπορούν να το κάνουν καθώς η σελίδα δεν φορτώνει. Αντίθετα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, εμφανίζεται απλά μία λευκή σελίδα.Υπενθυμίζεται πως τα self test είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στο σχολείο και πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.Σημειώνεται πως, όπως έχει ανακοινωθεί, σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή στο σπίτι και κάποιος δεν μπορεί να δηλώσει αποτέλεσμα μέσω πλατφόρμας, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μία χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.Τα πρώτα αποτελέσματαΜέχρι και τις 19:00 της Κυριακής 9 Μαΐου στην ειδική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είχαν ανακοινωθεί 255.528 αποτελέσματα self test μαθητών για την ανίχνευση κορονοϊού, εκ των οποίων 858 ήταν θετικά, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ. Η θετικότητα, δηλαδή, μέχρι στιγμής κυμαίνεται στο 2,97%.Πρόκειται για ένα πολύ μικρό δείγμα μαθητών καθώς σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, συνολικά αύριο Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουν στα σχολεία συνολικά 1,7 εκατομμύρια άτομα, ωστόσο ξεκαθαρίζεται πως πολλοί μαθητές με αρνητικό αποτέλεσμα τεστ, θα μεταβούν αύριο στα σχολεία χωρίς υποβολή στοιχείων στο σύστημα αλλά με γραπτή δήλωση του αποτελέσματος.Όσοι μαθητές βρεθούν θετικοί στον κορονοϊό και δεν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα και θα πρέπει να κάνουν δεύτερο μοριακό τεστ για να επιβεβαιωθεί εάν το αποτέλεσμα του τεστ ήταν σωστό ή όχι. Το δεύτερο τεστ μπορούν φυσικά να το κάνουν είτε σε δομή του ΕΟΔΥ, είτε ιδιωτικά.