Το πρώτο Σαββατοκύριακο «ελευθερίας» έπειτα από πολλούς μήνες σκληρού lockdown ολοκληρώθηκε και πλέον από Δευτέρα 17 Μαΐου πραγματοποιούνται νέα βήματα προς την κανονικότητα. Συγκεκριμένα, ανοίγουν ξανά οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ενώ τα επόμενα βήματα χαλάρωσης περιλαμβάνουν το «άνοιγμα» των θερινών σινεμά, των συναυλιών σε ανοιχτούς χώρους και των γυμναστηρίων.Tο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επαναλειτουργήσουν από τη Δευτέρα 17 Μαΐου οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αλλά και τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς εξήγησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε αντίθεση με τους μαθητές των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων που θα υποβάλλονται σε self test - πλέον μία φορά την εβδομάδα- οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στην διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ δεν χρειάζεται να φορούν μάσκα.Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Open και τη Φαίη Μαυραγάνη τόνισε πως θα δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας ακόμη και σε εκείνους για τους οποίους δεν έχουν ανοίξει οι σχετικές ηλικιακές πλατφόρμες εμβολιασμών, ενώ οι βρεφονηπιαγωγοί θα πρέπει να φορούν μάσκα και να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα.«Έχουμε προβλέψει οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς να είναι στην προτεραιοποίηση των εμβολιασμών» όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πρόσθεσε δε, ότι θα γίνεται μεγαλύτερη χρήση των εξωτερικών χώρων, ενώ οι γονείς θα παραδίδουν τα παιδιά στην εξωτερική είσοδο των σταθμών για αποφυγή συνωστισμού.Επίσης η Δόμνα Μιχαηλίδου εξήγησε τι είναι ο ψηφιακός έλεγχος των βρεφονηπιακών σταθμών, o οποίος ξεκινά πιλοτικά τον Ιανουάριο σε δύο περιφέρειες και θα περιλαμβάνει λίστα βιβλίων που θα πρέπει τα παιδιά να διαβάσουν, καθώς και πρώιμη διάγνωση διαταραχών με ειδικά τεστ.Τα επόμενα βήματα «ελευθερίας»Αύριο Δευτέρα 17 Μαΐου ανοίγουν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Παράλληλα, επαναλειτουργούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, καθώς και η δια ζώσης λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Και σε αυτή την περίπτωση θα διενεργούνται self – test μία φορά την εβδομάδα. Ξεκινούν επίσης οι αθλητικές ακαδημίες με προπονήσεις σε μικρά γκρουπ μέχρι δέκα άτομα.Στα επόμενα βήματα «ελευθερίας περιλαμβάνονται:21 Μαΐου: Επαναλειτουργία των θερινών σινεμά με πληρότητα 75%28 Μαΐου Επαναλειτουργία θεαμάτων / συναυλιών σε υπαίθριο χώρο με πληρότητα 50% 31 Μαΐου: Ανοίγουν ξανά τα γυμναστήρια πιθανότατα για όλους Παράλληλα σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να επιτραπεί η μουσική στην εστίαση, η οποία απαγορεύεται για όλο τον Μάιο. Για τις δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων γίνονται προσπάθειες μήπως αυξηθεί το όριο των 100 παρισταμένων ατόμων που υπάρχει αυτή την στιγμή. Όσον αφορά στην εκκρεμότητα των εσωτερικών χώρων εστίασης υπάρχει πιθανότητα να λειτουργήσουν σε ένα ποσοστό 50-70% προς το τέλος Ιουνίου γιατί τότε θα έχει εμβολιαστεί το 50% των ενήλικων πολιτών έστω και με την πρώτη δόση.Το μεσημέρι της Πέμπτης, το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα το νέο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα:14 Μαΐου: Καζίνο / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο. Γραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας (1/25- μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής- καθορισμένο ραντεβού- self test.24 Μαΐου: ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο31 Μαΐου Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self tests/ εργαζόμενους Υπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής Catering, χώροι δεξιώσεων κλπ / Σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της εστίασης7 Ιουνίου Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020.