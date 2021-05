greece-salonikia

Η σεζόν έχει επισήμως ανοίξει από τις 14 Μαΐου, οι μεγάλοι tour operators έχουν ξεκινήσει τις πτήσεις τσάρτερ και ήδη 150 χιλιάδες ξένοι επισκέπτες σύμφωνα με το υπουργείο τουρισμού έχουν προσγειωθεί στη χώρα μας. Το κλίμα στους τουριστικούς κόλπους παραμένει θετικό και όλα δείχνουν πως η φετινή περίοδος θα εξελιχθεί καλύτερα από την περσινή, υπό την προϋπόθεση πως η εμβολιαστική διαδικασία συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό (ήδη αυτή επισπεύδεται στα νησιά όπου εμβολιάζονται χωρίς όλοι οι ενήλικες μόνιμοι κάτοικοι και οι εποχικά εργαζόμενοι).Σύμφωνα όμως με επιχειρηματίες του χώρου, η σεζόν "ουσιαστικά" θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Ζήτηση για ταξιδιωτικά πακέτα υπάρχει για τον Ιούνιο, εντούτοις ο κύριος όγκος των κρατήσεων διοχετεύεται προς το δεύτερο εξάμηνο, οπότε θεωρείται πως και το επιδημιολογικό φορτίο θα έχει μειωθεί περαιτέρω, αλλά και ίσως να υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί, και στις χώρες προέλευσης.Οι πρώτες αφίξειςΣύμφωνα με την TUI Γερμανίας, ήδη περίπου οι πρώτοι 12 χιλιάδες τουρίστες έχουν έρθει στην Ελλάδα για τις διακοπές τους. Η TUI fly ξεκίνησε κιόλας από την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου πτήσεις προς την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, την Κω και την Πελοπόννησο. Μαζί με την Ελλάδα, ανεβαίνει η ζήτηση και για τα Κανάρια, όπως επισημαίνουν tour operators της Γερμανίας.Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία της τουριστικής κίνησης στα διεθνή αεροδρόμια του Ν. Αιγαίου, όπως αποτυπώθηκαν στα επίσημα δεδομένα της Fraport. Από τις 13 μέχρι τις 23 Μαΐου, τα αεροδρόμια του Ν. Αιγαίου υποδέχθηκαν περισσότερες από 250 διεθνείς πτήσεις που μετέφεραν στα νησιά περισσότερους από 33.000 ξένους επισκέπτες.Το ψηφιακό πιστοποιητικόΤο πρωτόκολλο εισόδου στην Ελλάδα ορίζει συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν από την αναχώρηση, να υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή PCR test έως και 72 ώρες πριν ή πιστοποιητικό ανάρρωσης.Τον Ιούνιο ενεργοποιείται και το green pass για την COVID-19 κατόπιν της συμφωνίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών-μελών έπειτα από σχετική πρόταση που είχε κάνει η Ελλάδα, η ψηφιακή "απόδειξη" δηλαδή ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε τέλος έχει αναρρώσει από την COVID-19.Το ψηφιακό πιστοποιητικό θεωρείται πως θα αποτελέσει ακόμη ένα ισχυρό όπλο για την άνοδο της τουριστικής ζήτησης, καθώς θα διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.Από το survival mode στο take offΤο στάδιο της επιβίωσης που βρισκόμασταν (survival mode) από την αρχή της πανδημίας, αντικαθίσταται πλέον από την πρώτη-σταδιακή ανάκαμψη (early recovery) από Ιούνιο και θα ακολουθήσει το στάδιο της μεταγενέστερης ανάκαμψης (late recovery) το 2022 για να φτάσουμε το 2023 στο τελευταίο στάδιο, αυτό της απογείωσης (take off) του τουρισμού.Φέτος οι κρατήσεις θα είναι last minute. Η Σαντορίνη είναι στο μυαλό σε πολλούς από τους δυνητικούς επισκέπτες (το βλέπουμε από τις αναζητήσεις), όμως πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουν σε κρατήσεις όσο πιο κοντά στην ημερομηνία του πιθανού ταξιδιού. Από αρχές Ιουνίου θα βλέπουμε τις κρατήσεις να αυξάνουν εκθετικά, με βασική προϋπόθεση ότι εξελίσσονται ομαλά οι εμβολιασμοί.Με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζουμε ότι από Μεγάλη Βρετανία θα ξεκινήσουμε να έχουμε ροές όταν η χώρα μας από το πορτοκαλί που βρίσκεται στο traffic light system, περάσει στο πράσινο, κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 31 Μαΐου με ισχύ από τις 7 Ιουνίου. Από την Αμερική, ενώ πιστεύαμε στην αρχή της χρονιάς ότι είναι σχεδόν απίθανο να δούμε φέτος τουρισμό, ο ρυθμός στους εμβολιασμούς σπάει κάθε ρεκόρ και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει τελικά κίνηση από τον Ιούλιο για τα νησιά. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την Κίνα, όπου υπάρχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.Οι Γερμανοί φαίνεται επίσης ότι θα ταξιδέψουν σταδιακά από Ιούλιο και μετά, όπως και οι Γάλλοι που αυτή την στιγμή είναι πολύ ψηλά σε αναζητήσεις για την Ελλάδα, ενώ η Ρωσία και οι Βαλκανικές χώρες, θα κινηθούν επίσης σχετικά καλά από Ιούλιο και μετά, όμως πάντα τελευταία στιγμή.Στόχος η επιμήκυνση της σεζόνΗ τουριστική σεζόν του 2021 ξεκίνησε με πολλές ελπίδες, αλλά και προβληματισμούς. Πρώτος στόχος είναι η υγεία. Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι έτοιμος να εφαρμόσει τα αναβαθμισμένα υγειονομικά πρωτόκολλα. Βλέπουμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τη διεθνή τουριστική αγορά, το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν μεταφράζεται σε κρατήσεις.Από άποψη τουριστικής κίνησης, είναι αβέβαιο το κλίμα μέχρι τον Ιούλιο. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό τετράμηνο από Ιούλιο έως και Οκτώβριο, ενώ στόχος είναι και η μίνι επιμήκυνση της φετινής σεζόν μέχρι τον Νοέμβριο, όσο αυτό είναι εφικτό βάσει των προγραμμάτων των tour operators. Παράλληλα, περιμένουμε να κινηθούμε πολύ με last minute κρατήσεις.Η βρετανική κυβέρνηση έχει τοποθετήσει την Ελλάδα στον "πορτοκαλί σηματοδότη", κάτι το οποίο σημαίνει ότι δυστυχώς θα αργήσει η πραγματική εκκίνηση της σεζόν. Ειδικότερα, για τα Ιόνια και τη Ζάκυνθο και που η βρετανική αγορά είναι η πιο σημαντική αυτό αποτελεί απογοητευτικό ξεκίνημα, με άμεσες οικονομικές επιπτώσεις.Προϋπόθεση είναι να βγούμε από το "κόκκινο ή πορτοκαλί" των επιδημιολογικών δεδομένων, το οποίο είναι απαγορευτικό για τις κρατήσεις και η χώρα να γίνει "πράσινη".Είναι απαραίτητο όμως, όχι μόνο η χώρα να γίνει "πράσινη", αλλά και να διατηρήσουμε αυτό το επιδημιολογικό πλεονέκτημα έναντι και των ανταγωνιστών μας στον τουρισμό, διότι τελικά αυτό θα κρίνει την τουριστική κίνηση. Η επιτάχυνση του εθνικού εμβολιαστικού προγράμματος, μαζί και με την ατομική ευθύνη για την τήρηση της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας μας σε χαμηλά επίπεδα, είναι κρίσιμα. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ελπίζουμε να φτάσουμε σε επίπεδο πληρότητας το 40% του 2019./πηγή capital