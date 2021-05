greece-salonikia

Σύμφωνα με τους Financial Times, έγγραφο αποκαλύπτει πως η πλειονότητα των προϊόντων του χαρτοφυλακίου της Nestle είναι ανθυγιεινάΗ μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο, η Nestlé, παραδέχεται ότι περισσότερα από το 60% των τροφίμων και ποτών της δεν πληρούν κάποιον «κανονισμό υγείας», ενώ «ορισμένες από τις κατηγορίες και τα προϊόντα μας δεν θα ήταν ποτέ τόσο υγιή όσο διαφημίζουμε», όπως αναφέρει έγγραφο που φέρνουν στο φως οι Financial Times.Ειδικότερα, έγγραφο το οποίο κυκλοφόρησε μεταξύ κορυφαίων στελεχών λέει ότι μόνον το 37% των τροφίμων και ποτών της Nestlé, εξαιρουμένων προϊόντων όπως οι ζωοτροφές και εξειδικευμένα διατροφικά σκευάσματα, επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω των 3,5 αστεριών, στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης υγιούς φαγητού της Αυστραλίας.Επισημαίνεται πως το υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησης 5 αστέρων, το οποίο έχουν εγκολπωθεί διεθνείς οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Πρόσβασης στη Διατροφή.Το έγγραφο που διακινήθηκε στα στελέχη της Νestlé θεωρεί τα 3,5 αστέρια ως ελάχιστο όριο ώστε ένα προϊόν να θεωρηθεί υγιεινό.Ωστόσο, περίπου 70% των διατροφικών προϊόντων της εταιρείας δεν κατάφερε να καλύψει αυτό το όριο, όπως και το 96% των ποτών, εξαιρουμένου του καθαρού καφέ.Αποτυχία «έγραψε», σύμφωνα με τους Financial Times, και για το 99% των προϊόντων ζαχαροπλαστικής.Το νερό και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σημείωσαν καλύτερη βαθμολογία, με το 82% των νερών και το 60% των γαλακτοκομικών να πληρούν το όριο.Τι αναφέρει το έγγραφο«Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές βελτιώσεις στα προϊόντα μας. . . [αλλά] το χαρτοφυλάκιό μας εξακολουθεί να παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις έναντι των κανονισμών που ισχύουν στο εξωτερικό», ανέφερε η έγγραφο.Σημειώνεται πως τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν τα είδη βρεφικής διατροφής, ζωοτροφές, προϊόντα καφέ και το τμήμα της επιστήμης υγείας, το οποίο αναπτύσσει τρόφιμα για άτομα που παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις».Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των συνολικών ετήσιων εσόδων της Nestle, ήτοι 92,6 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (72,7 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες).Tα εν λόγω ευρήματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας ενώ η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων είναι αντιμέτωπη με παγκόσμια εκστρατεία για την καταπολέμησης της παχυσαρκίας.Έτσι, τα στελέχη της Nestlé εξετάζουν ποιες νέες δεσμεύσεις μπορούν να αναλάβουν για να βελτιώσουν τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου τους.Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος ενημέρωσε τα εσωτερικά διατροφικά του στάνταρ, γνωστά ως Nestlé Nutritional Foundation, που εισήχθησαν από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Peter Brabeck-Letmathe, ο οποίος χαρακτήρισε τη Nestlé «εταιρεία διατροφής, υγείας και ευεξίας».Μια επιλογή θα μπορούσε να είναι η απόρριψη ή η αντικατάσταση αυτών των standard για προϊόντα που θεωρούνται λιχουδιές.O διευθύνων σύμβουλος Mark Schneider αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές επιθυμούν να απολαμβάνουν πιο υγιεινή διατροφή, αλλά απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι τα «μεταποιημένα» τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναπτύσσονται από τη Nestle, είναι ανθυγιεινά.Ωστόσο, η παρουσίαση αναδεικνύει προϊόντα Nestlé, όπως μια πίτσα και ένα κρουασάν, η οποία καλύπτει περίπου το 40% της συνιστώμενης ημερήσιας λήψης νατρίου.Ένα άλλο προϊόν, το ποτό San Pellegrino με γεύση πορτοκαλιού, φέρει ένα «E», το οποίο αποτελεί τη χειρότερη σήμανση για τη διατροφική ασφάλεια των καταναλωτών.Το ίδιο σήμα φέρει το Nesquik με γεύση φράουλας, το οποίο διατίθεται στις ΗΠΑ και περιέχει 14 γραμμάρια ζάχαρης και 14 γραμμάρια άλλων χρωστικών ουσιών.«Μειώσαμε σημαντικά τα σάκχαρα και το νάτριο στα προϊόντα μας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, περίπου 14-15% τα τελευταία επτά χρόνια μόνο» αναφέρει το έγγραφο.Τέλος, η Nestlé αναφέρει: «Τα τελευταία χρόνια, έχουμε λανσάρει χιλιάδες προϊόντα για παιδιά και οικογένειες που ανταποκρίνονται στα διατροφικά στάνταρ χωρών του εξωτερικού.Έχουμε επίσης διανείμει δισεκατομμύρια δόσεις μικροθρεπτικών συστατικών μέσω των προϊόντων μας.Πιστεύουμε ότι μια υγιεινή διατροφή σημαίνει εύρεση ισορροπίας μεταξύ ευεξίας και απόλαυσης.Αυτό περιλαμβάνει την ύπαρξη επιδορπίων τροφίμων, που όμως θα καταναλώνονται με μέτρο.Η κατεύθυνση του ταξιδιού μας δεν έχει αλλάξει και είναι ξεκάθαρη: θα συνεχίσουμε να κάνουμε το χαρτοφυλάκιό μας πιο νόστιμο και πιο υγιεινό».