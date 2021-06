Δελτίο τύπου ΦΣΘ: Αναστολή διάθεσης κρατικών self tests και έκτακτη Γενική Συνέλευση

2021-06-09 13:47:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938 Ν.Δ. 171



A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ



Γραφείο Τύπου



Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2021



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



ΦΣΘ: «Αναστέλλεται από σήμερα η διάθεση των δωρεάν self tests από τα φαρμακεία»



Στην αναστολή της δωρεάν διάθεσης των self tests προχωρούν από σήμερα οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης. Ήδη σταμάτησαν τη διάθεσή τους στους δικαιούχους και επιστρέφουν άμεσα τα self tests που έχουν στα φαρμακεία τους, στις φαρμακαποθήκες από τις οποίες τα προμηθεύτηκαν. Ταυτόχρονα θα εξετάσουν το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής της διάθεσής τους σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου.



