Στον μεγάλο τελικό του διεθνή διαγωνισμού Singer-Songwriters Association πέρασε ο αγαπημένος καλλιτέχνης και μάλιστα με τρείς συμμετοχές με το τραγούδι "Out of me".

Ο τελικός θα διεξαχθεί στον Καναδά στις 7/8 με τον Δημήτρη να διαγωνίζεται στις παρακάτω τρείς κατηγορίες:

⚜️Τραγουδιστής της Χρονιάς

⚜️Τραγούδι της Χρονιάς

⚜️Ανερχόμενο αστέρι της χρονιάς

Εμείς με την σειρά μας του ευχόμαστε καλή επιτυχία!!!!

doriforosnews