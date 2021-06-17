2021-06-17 18:26:16
Абалакская (Абалацкая, «Знамение» Абалацкая)
Августовская
Агиосоритисса
Азовская
Акафистная Зографская
Акафистная Хиландарская
Албазинская (Слово плоть бысть), Албазинская («Знамение»)
Александрийская
Алтарница (Ктиторская, Виматарисса)
Андрониковская
Арапетская (Аравийская)
Арматийская
Ахтырская
Ацкурская
Балыкинская
Барловская (Блаженное чрево)
Барская
Бугабашская
Бахчисарайская
Белыничская
Беседная
Благовещение (Киевское)
Благовещение (Московское)
Благовещение (Устюжское)
Благодатное Небо
Боголюбская
Богородско-Уфимская
Борколабовская
В скорбех и печалех Утешение
Валаамская
Валанасская
Ватопедская
Вертоград заключенный
Взыграние Младенца
Взыскание погибших
Византийская
Виленская
Вифлеемская
Владимирская
Влахернская (Влахернетисса)
Волоколамская
Воспитание
Вразумившая экклисиарха
Всех Скорбящих Радость
Всех скорбящих Радость с грошиками
Всецарица
Вутиванская
Галичская
Гербовецкая
Геронтисса
Гора Нерукосечная
Гребневская
Греческая Андроникова
Грузинская
Дамаскинская
Девпетерувская
Дегтярёвская
Далматская
Державная
Долинская
Донская
Достойно есть
Дубенская Красногорская
Елецкая
Елеуса
Живоносный Источник
Жировицкая
Заступница
Знамение
Иверская
Игоревская
Иерусалимская
Избавление от бед страждущих
Казанская
Калужская
Касперовская
Козельщанская
Колочская
Коневская
Корсунская
Купятицкая
Курско-Коренная
Лиддская
Максимовская
Милостивая
Млекопитательница
Молдаванская
Молдавская
Моневмасийская
Молченская
Монреальская Иверская
Муромская
Неопалимая Купина
Нерушимая Стена
Неувядаемый Цвет (Благоуханный Цвет)
Неупиваемая Чаша
Неустанная Помощь
Нечаянная Радость
Никопея
Новодворская
О Тебе радуется
Огневидная
Одигитрия
Озерянская
Оковецкая (Ржевская)
Оранта
Остробрамская
Параклесис
Песчанская
Петровская
Печерская-Свенская
Пименовская
Писидийская (Писийская)
Подкубенская
Поможение родам
Порт-Артурская
Почаевская
Прибавление ума
Призри на смирение
Психосострия (Психосостра)
Равенсбрюкская
Сайданайская
Свенская
Святогорская
Свято-Крестовская
Святорачица
Седмиезерная
Семистрельная
Скоропослушница
Смоленская
Спорительница хлебов
Споручница грешных
Старорусская
Страстная
Табынская
Тервеническая
Теребенская (Теребинская)
Тихвинская
Толгская
Торопецкая
Троеручица
Тучная Гора
Умиление
«Умиление» Псково-Печерская
Умягчение злых сердец
Уральская
Урюпинская
«Успение» Киево-Печерская
«Успение» Псково-Печерская
«Утоли Моя Печали»
Феодоровская
Филермская
Халкопратийская
Холмская
Целительница
Ченстоховская
Чирская (Псковская)
Экономисса
Ярославская
Ярославская (Печерская)
Яхромская
Якобштадтская
paraklisi
Августовская
Агиосоритисса
Азовская
Акафистная Зографская
Акафистная Хиландарская
Албазинская (Слово плоть бысть), Албазинская («Знамение»)
Александрийская
Алтарница (Ктиторская, Виматарисса)
Андрониковская
Арапетская (Аравийская)
Арматийская
Ахтырская
Ацкурская
Балыкинская
Барловская (Блаженное чрево)
Барская
Бугабашская
Бахчисарайская
Белыничская
Беседная
Благовещение (Киевское)
Благовещение (Московское)
Благовещение (Устюжское)
Благодатное Небо
Боголюбская
Богородско-Уфимская
Борколабовская
В скорбех и печалех Утешение
Валаамская
Валанасская
Ватопедская
Вертоград заключенный
Взыграние Младенца
Взыскание погибших
Византийская
Виленская
Вифлеемская
Владимирская
Влахернская (Влахернетисса)
Волоколамская
Воспитание
Вразумившая экклисиарха
Всех Скорбящих Радость
Всех скорбящих Радость с грошиками
Всецарица
Вутиванская
Галичская
Гербовецкая
Геронтисса
Гора Нерукосечная
Гребневская
Греческая Андроникова
Грузинская
Дамаскинская
Девпетерувская
Дегтярёвская
Далматская
Державная
Долинская
Донская
Достойно есть
Дубенская Красногорская
Елецкая
Елеуса
Живоносный Источник
Жировицкая
Заступница
Знамение
Иверская
Игоревская
Иерусалимская
Избавление от бед страждущих
Казанская
Калужская
Касперовская
Козельщанская
Колочская
Коневская
Корсунская
Купятицкая
Курско-Коренная
Лиддская
Максимовская
Милостивая
Млекопитательница
Молдаванская
Молдавская
Моневмасийская
Молченская
Монреальская Иверская
Муромская
Неопалимая Купина
Нерушимая Стена
Неувядаемый Цвет (Благоуханный Цвет)
Неупиваемая Чаша
Неустанная Помощь
Нечаянная Радость
Никопея
Новодворская
О Тебе радуется
Огневидная
Одигитрия
Озерянская
Оковецкая (Ржевская)
Оранта
Остробрамская
Параклесис
Песчанская
Петровская
Печерская-Свенская
Пименовская
Писидийская (Писийская)
Подкубенская
Поможение родам
Порт-Артурская
Почаевская
Прибавление ума
Призри на смирение
Психосострия (Психосостра)
Равенсбрюкская
Сайданайская
Свенская
Святогорская
Свято-Крестовская
Святорачица
Седмиезерная
Семистрельная
Скоропослушница
Смоленская
Спорительница хлебов
Споручница грешных
Старорусская
Страстная
Табынская
Тервеническая
Теребенская (Теребинская)
Тихвинская
Толгская
Торопецкая
Троеручица
Тучная Гора
Умиление
«Умиление» Псково-Печерская
Умягчение злых сердец
Уральская
Урюпинская
«Успение» Киево-Печерская
«Успение» Псково-Печерская
«Утоли Моя Печали»
Феодоровская
Филермская
Халкопратийская
Холмская
Целительница
Ченстоховская
Чирская (Псковская)
Экономисса
Ярославская
Ярославская (Печерская)
Яхромская
Якобштадтская
paraklisi
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