freegr

«Η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι ο τρόπος, είναι το μέσο με το οποίο μειώνεις την περιττή γραφειοκρατία», δηλώνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Euronews, δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο, υπογραμμίζοντας ότι «η ψηφιακή διακυβέρνηση μειώνει τις ανισότητες γιατί επιτρέπει στον κάθε έναν από εμάς να προσεγγίσει το κράτος».Όπως επισημαίνει ο υπουργός, «θα γίνουμε μια άλλη Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι απολύτως εφικτό». Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «φτιάξαμε ένα νέο υπουργείο που δεν υπήρχε με αυτές τις αρμοδιότητες. Ένα κομμάτι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό: Φέραμε ανθρώπους από το Δημόσιο, από τον ιδιωτικό τομέα, από την ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα, δημιουργήσαμε νέες ομάδες για το κάθε ένα project που θέλαμε να κάνουμε».Μιλώντας για την πανδημία που λειτούργησε ως επιταχυντής ώστε να υλοποιηθούν και να προχωρήσουν κάποιες υπηρεσίες που ήδη είχαν προγραμματιστεί να γίνουν, σχολίασε ότι «η ψηφιακή μεταρρύθμιση της χώρας ήταν μία πολύ μεγάλη εκκρεμότητα του κράτους, έγινε αναγκαιότητα με τον COVID-19, αλλά είναι -αν θέλετε- ένας βατήρας για να μπορέσει η χώρα να αλλάξει εποχή».Για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης τόνισε ότι «έρχεται να βοηθήσει να χρηματοδοτήσουμε το σύνολο της στρατηγικής μας και άρα είναι μία μεγάλη ποιοτική ευκαιρία η Ελλάδα να αλλάξει εποχή», ενώ για την ψηφιακή κάρτα εργασίας επανέλαβε πως «εντός του έτους θα είναι έτοιμη η εφαρμογή, με την οποία ο κάθε εργαζόμενος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονταν έως τώρα στην ΕΡΓΑΝΗ και πρόσβαση είχαν μόνο οι εργοδότες». Αναφερόμενος στο σύστημα του εμβολιασμού αλλά και στο ψηφιακό πιστοποιητικό, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «μία χώρα που, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν ήταν ψηφιακός πρωτοπόρος -και ακόμη έχει κενά να καλύψει- βήμα βήμα όμως εισηγείται, προγραμματίζει εκπληρώνει, σχεδιάζει στρατηγικές και λύσεις που μπορούν κι άλλες χώρες να τις μιμηθούν». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕThe Ministry of Digital Governance (Greek: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) is a government department of Greece. It was initially formed on 27 June 2011 as the Ministry of Administrative Reform and Electronic Governance (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). On 27 January 2015, it was merged with the Ministry of the Interior and the Ministry of Public Order and Citizen Protection to form the Ministry of the Interior and Administrative Reorganization (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης). It was revived as two distinct ministries on 5 November 2016: the Ministry of Administrative Reorganization (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) and the Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης). The former was reabsorbed by the Ministry of the Interior on 9 July 2019, while the latter was renamed the Ministry of Digital Governance. The incumbent minister in the Cabinet of Kyriakos Mitsotakis is Kyriakos Pierrakakis, who also serves as one of two Ministers of State.[1]Freegr network blog- News about pc, technology.