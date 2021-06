Μετά τέσσερα χρόνια κυκλοφορεί νέο album. Ο τίτλος που επέλεξε είναι “Dancing with the Devil: the art of starting over”. Θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ, στις 2/4. Θα περιλαμβάνει τραγούδια στα οποία η Ντέμι Λοβάτο περιγράφει ό,τι πέρασε από την υπερβολική δόση που της άφησε μόνιμη ζημιά στον εγκέφαλο έως σήμερα.

Όπως πάλευε να κρατηθεί στη ζωή και μετά να τη 'μηδενίσει' και να ξαναρχίσει, αποφάσισε πως μάλλον είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει και να ζήσει πραγματικά. Για εκείνη. Ελεύθερη από τα φαντάσματα που αποφάσιζαν έως τώρα για εκείνη.













Περισσότερα: news247

doriforosnews