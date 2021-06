Χαρδαλιάς: Από την Πέμπτη τέλος οι μάσκες

themaygeias

Την άρση της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) για τους πλήρως εμβολιασμένους ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.Μαζί με τον τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης. Στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.Παπαευαγγέλου: Εισηγηθήκαμε να σταματήσουν τα self test στους πλήρως εμβολιασμένουςΠαίρνοντας τον λόγο η κα Παπαευαγγέλου αφού αναφέρθηκε στα νέα κρούσματα είπε οτι η επιδημιολογική εικόνα είναι σαφής και ευχάριστη. Τόνισε ότι η ενδιάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων καταγράφεται στα 32 έτη. Λόγω των διακοπών είπε ότι εμφανίζονται κρούσματα σε πολύ νεαρές ηλικίες. Ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε στο 1,3%. Η θετικότητα μάλιστα από τα τεστ που γίνονται μέσα από τις κινητές μονάδες η θετικότητα είναι κάτω του 1%. Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων μειώθηκε στις 4.000, τόνισε η κα Παπαευαγγέλου και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις τουριστικές περιοχές. Οι νοσηλευόμενοι είναι 1.000 και ο μέσος όρος εισαγωγών είναι 58 ασθενείς ανά ημέρα.Η κα Παπαευεγγέλου πρόσθεσε ότι η ζωή μας επιστρέφει στην κανονικότητα. Ανακοίνωσε ότι η επιτροπή δέχθηκε να εξαιρούνται από τα self test οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι. Επίσης η επιτροπή τόνισε εισηγήθηκε να μην γίνεται χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχει συνωστισμός. Δεν πετάμε τις μάσκες, είπε καθώς η λογική μας δείχνει που παραμένει απαραίτητη.Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε ειδική αναφορά στο στέλεχος Δέλτα λέγοντας ότι έχει αυξημένη διεισδυτικότητα από τα άλλα στελέχη. Ο ιός στο στέλεχος Δέλτα βρήκε μια άλλη οδό διέλευσης, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης ότι θα αντιμετωπιστεί μόνο με τον πλήρη εμβολιασμό.Χαρδαλιάς: Από την Πέμπτη τέλος οι μάσκεςΟ Νίκος Χαρδαλιάς ξεκινώντας την τοποθέτησή του είπε ότι αίρονται από αύριο τα εξής μέτρα:Αναστέλλεται η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από αύριο Πέμπτη εφόσον δεν υπάρχει συγχρωτισμός από τις πέντε το πρωί.Από 28 Ιουνίου αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίαςΔεν θα κάνουν self test οι εργαζόμενοι και διπλά εμβολιασμένοι αν έχουν περάσει 15 ημέρες από την 2η δόσηΜέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι στην εστίασηΔεξιώσεις με 300 άτομα σε γάμους και βαπτίσειςΓια τις οργανωμένες παραλίες 120 άτομα ανά 1.000 τ.μ επιφάνειας παραλίας.