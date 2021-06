greece-salonikia

Από Δευτέρα 28 Ιουνίου η άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας αλλά και η κατάργηση της υποχρέωσης διενέργειας self test από εμβολιασμένους εργαζόμενους. Χαλαρώνουν οι περιορισμοί σε εστίαση, παραλίες και δεξιώσεις. Τίτλοι τέλους για την τηλεργασία στο Δημόσιο.Την άρση του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από αύριο, Πέμπτη, αλλά και την περαιτέρω χαλάρωση περιορισμών σε καταστήματα εστίασης και παραλίες από Δευτέρα, ανακοίνωσαν Ν. Χαρδαλιάς και Β. Παπαευαγγέλου.Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Βάνα Παπαευαγγέλου, εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι από την υποχρέωση self test.Παράλληλα είπε ότι η επιτροπή εισηγήθηκε την διατήρηση υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς χώρους αλλά και στους εξωτερικούς χώρους που υπάρχει συγχρωτισμός. Πρακτικά δηλαδή η μάσκα δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους που δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων.Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί μήνυμα συνολικής απαλλαγής της μάσκας, τόνισε η καθηγήτρια.Ο Νίκος Χαρδαλιάς γνωστοποίησε ότι η μη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους θα ξεκινήσει από αύριο στις 05.00.Παράλληλα από Δευτέρα 28 Ιουνίου:Σταματά η απαγόρευση κυκλοφορίαςΚαταργείται η υποχρέωση self test σε πλήρως εμβολιασμένους εργαζόμενους και των αθλούμενων σε γυμναστήρια, 15 μέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Επιτρέπονται έως 10 άτομα ανά τραπέζι σε καταστήματα εστίασης, από έξι άτομα που ισχύει σήμερα.Το ανώτατο όριο στις δεξιώσεις θα είναι 300 άτομαΣτις παραλίες ορίζεται μέγιστος αριθμός 120 ατόμων ανά 1.000 τ.μ. παραλίας με ελεγχόμενη είσοδοΟι περιοχές που είναι στο «κόκκινο» Τέσσερις περιοχές δημιουργούν ένα μικρό προβληματισμό, είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Πρόκειται για Πάρο, Κω, Ρόδο και Ικαρία.Τι αλλάζει στο ΔημόσιοΑναφορικά με αιτήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών, τα μέλη της Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση εισηγήθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:-Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (Β κατηγορία), δύνανται να επανέλθουν στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.-Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (Α κατηγορία) δύναται επίσης να επανέλθουν στην εργασίας τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.-Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, θα κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε υγειονομικού σχηματισμού η αξιοποίησή τους στις κατάλληλες θέσεις αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου που ανήκουν.-Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και των κανόνων που ισχύουν για το λιανεμπόριο (1 άτομο ανά 16 τ.μ.), για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών και την υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον παρατηρούνται ουρές.