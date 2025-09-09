2025-09-09 10:43:03
Φωτογραφία για COVID-19: Οι μάσκες της πανδημίας είναι «χημική βόμβα» που απειλεί την υγεία μας
Κάθε μήνα της πανδημίας χρησιμοποιούνταν στον πλανήτη 129 δισ. μάσκες προσώπου μιας χρήσης.

Οι προστατευτικές μάσκες μιας χρήσης που χρησιμοποιήθηκαν μαζικά στη διάρκεια της πανδημίας, έχουν δημιουργήσει μία χημική βόμβα η οποία απειλεί το περιβάλλον και την υγεία, αναφέρουν επιστήμονες από τη Βρετανία.

Όπως αναφέρουν, δισεκατομμύρια τόνοι μασκών που περιέχουν πλαστικό προστάτευσαν την ανθρωπότητα από τον φονικό ιό SARS-CoV-2. Στη συνέχεια όμως απορρίφθηκαν στα σκουπίδια και στο περιβάλλον, όπου τώρα αποσυντίθενται, απελευθερώνοντας μικροπλαστικά και χημικές ουσίες.

Στις ουσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται ορισμένες που αποκαλούνται ενδοκρινικοί διαταράκτες, επειδή επηρεάζουν το ορμονικό (ενδοκρινικό) σύστημα.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δεν πείθει το “Power Talk” - Χαμηλές πτήσεις για την Τατιάνα Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δεν πείθει το “Power Talk” - Χαμηλές πτήσεις για την Τατιάνα Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Επιστολή του δημάρχου Αθηναίων προς τον πρόεδρο του ΟΣΕ για τις αφύλακτες διαβάσεις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επιστολή του δημάρχου Αθηναίων προς τον πρόεδρο του ΟΣΕ για τις αφύλακτες διαβάσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD - Κάμψη της θετικότητας
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD - Κάμψη της θετικότητας
Οι δράσεις των βοτάνων – ισχυρότατα βότανα για την υγεία της χολής μας
Οι δράσεις των βοτάνων – ισχυρότατα βότανα για την υγεία της χολής μας
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
Πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες που δίνει το ChatGPT όταν το ρωτάτε για την υγεία σας
Πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες που δίνει το ChatGPT όταν το ρωτάτε για την υγεία σας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/9/2025)
Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή «Το ’χουμε» στην πρεμιέρα - Αναλυτικά τα 15'
Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή «Το ’χουμε» στην πρεμιέρα - Αναλυτικά τα 15'
Γιώργος Λιάγκας: «Εστιάζω στο τι θα κάνουμε καλύτερα εμείς– όχι στους απέναντι»
Γιώργος Λιάγκας: «Εστιάζω στο τι θα κάνουμε καλύτερα εμείς– όχι στους απέναντι»
Μπέττυ Μαγγίρα: Η αποκάλυψη για το τηλεοπτικό της μέλλον...
Μπέττυ Μαγγίρα: Η αποκάλυψη για το τηλεοπτικό της μέλλον...
Τα ΦΥΚ και οι νέες υπηρεσίες βρέθηκαν στην ατζέντα της 89ης ΔΕΘ
Τα ΦΥΚ και οι νέες υπηρεσίες βρέθηκαν στην ατζέντα της 89ης ΔΕΘ