Κάθε μήνα της πανδημίας χρησιμοποιούνταν στον πλανήτη 129 δισ. μάσκες προσώπου μιας χρήσης.



Οι προστατευτικές μάσκες μιας χρήσης που χρησιμοποιήθηκαν μαζικά στη διάρκεια της πανδημίας, έχουν δημιουργήσει μία χημική βόμβα η οποία απειλεί το περιβάλλον και την υγεία, αναφέρουν επιστήμονες από τη Βρετανία.



Όπως αναφέρουν, δισεκατομμύρια τόνοι μασκών που περιέχουν πλαστικό προστάτευσαν την ανθρωπότητα από τον φονικό ιό SARS-CoV-2. Στη συνέχεια όμως απορρίφθηκαν στα σκουπίδια και στο περιβάλλον, όπου τώρα αποσυντίθενται, απελευθερώνοντας μικροπλαστικά και χημικές ουσίες.



Στις ουσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται ορισμένες που αποκαλούνται ενδοκρινικοί διαταράκτες, επειδή επηρεάζουν το ορμονικό (ενδοκρινικό) σύστημα.



