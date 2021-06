tvnea

Τι επιλέγει να δει το κοινό, στην μεσημεριανή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.Αναλυτικά:Πρόγραμμα- 18/54ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14,9ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 14,5POP UP 7,0ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15,5ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 10,0SHOPPING STAR 13,4ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 16,6ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 6,4ΦΛΕΡΤ ΕΡΤ1 0,8STYLE ME UP [Ε] 6,0MADAME GINGER 5,0ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.ΠΗΓΗ: Nielsen Media ResearchΠηγή: TVNEA.COM