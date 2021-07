Το «Just The Two Of Us» του Νίκου Κοκλώνη έκλεισε για τη νέα σεζόν στον ALPHA. Είναι γνωστό πως το «Just The Two Of Us» μετά τις δύο πετυχημένες σεζόν στο ΟΡΕΝ δέχτηκε προτάσεις από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς για να μετακομίσει, αλλά ο ALPHA είχε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής Barking Well Media.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά στο newsit.gr, η συμφωνία έκλεισε ώστε ο Νίκος Κοκλώνης να υποδεχτεί τους νέους διαγωνιζόμενους celebrities και τους «δασκάλους» τους, μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Επίσης, η Δέσποινα Βανδή, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Μαρία Μπακοδήμου και ο Σταμάτης Φασουλής θα συνεχίσουν κανονικά να βρίσκονται στην κριτική επιτροπή. Έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται επαφές με πρόσωπα πολύ γνωστά και αγαπητά στο ευρύτερο κοινό για να διαγωνιστούν στο show, αλλά και επαγγελματίες τραγουδιστές.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «πέσουν» και οι τελικές υπογραφές μεταξύ του ALPHA και της Barking Well Media και να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για το « Just The Two Of Us». Την ίδια ώρα, μέσα από μια ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε ότι το «Just The Two Of Us» θα βγει οριστικά τη νέα σεζόν, χωρίς όμως να διευκρινίζει το που.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM