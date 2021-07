Ο Θέμης Μάλλης με δύο instagram posts επέλεξε να καταθέσει τη δική του οπτική για την πορεία της Κατερίνας Καινούργιου προς την κορυφή της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, ο διάσημος δημοσιογράφος έγραψε:

Πάντα να "Ευτυχείτε"

Μια φορά κι έναν καιρό, πριν 5 καλοκαίρια, σε ένα κανάλι που δεν υπάρχει πια (ως όνομα, γιατί οι άνθρωποί του, κρατούν στον "αέρα" το διάδοχο brand), συνάντησα την @katken85 χωρίς να ξέρω ότι 5 καλοκαίρια μετά θα την θεωρούσα το καλύτερο πλάσμα που έχω γνωρίσει στα όσα χρόνια είμαι στα media. (Ακόμα κι οι καυγάδες μας, έχουν τόση πλάκα...). Τότε λοιπόν, το 2016, αρχίσαμε με μια παρέα ξεχωριστή, που άλλοι έφυγαν, αλλά ξαναγύρισαν, με άλλους χωρίσαμε και κάποιοι δυστυχώς μας άφησαν για πάντα (Ραλάκη μου αξέχαστε), ίσως το πιο απρόβλεπτο πρωινό, από τις 07:45 το πρωί: "Φτιάξε καφέ να στα πω" (ο τίτλος δεν άρεσε στην ΚατΚεν, όπως και ο επόμενος που ακολούθησε...), με διάρκεια μαμούθ, που έφτασε και τις...πέντε ώρες κάποια στιγμή! Εκεί, από το τίποτα (5,3% κάναμε στο τσακίρ κέφι), μια ομάδα που έκανε την κάθε τρέλα πράξη, δημιούργησε περιεχόμενο σε ένα κανάλι που..

. δεν είχε. Κι ήρθαν τα "Διλήμματα" που πρώτοι εμείς τρολάραμε (με τον δημοσιογράφο - σεναριογράφο - σκηνοθέτη - μοντέρ - παραγωγό @george_michailidis91 ) κι έγιναν trend και talk of the town. Το "Φτιάξε καφέ να στα πω", έπιασε διψήφια κι όταν το "μικρούλι" epsilon θα γινόταν κάτι πιο μεγάλο σε... Open, πήρε το πράσινο φως για να βρεθεί απέναντι στα "θηρία" της ζώνης 10.00 - 13.00. Το "Ευτυχείτε" (είπαμε, ο τίτλος πάλι δεν άρεσε), βγήκε έτσι ξαφνικά στον αέρα μια...Πέμπτη (!) στις 25 Οκτωβρίου, σε ένα "παγωμένο" σχεδόν άδειο γκρι - μπλε πλατό, αρχίζοντας πάλι από το "μηδέν". Η εκπομπή πάλι δεν είχε την τύχη να διαφημίζει πλούσια προγράμματα από το δικό της κανάλι, γιατί δεν υπήρχαν (νέος σταθμός γαρ), αλλά το ήξερε το "έργο". Με δικό μας περιεχόμενο, "Διλήμματα", πολλές διαφορετικές ενότητες, φουλ δουλειά από τον αρχισυντάκτη @aivaliotischris (κάποια στιγμή θα ζητήσει βαρέα και ανθυγιεινά), από το 5% έφτασε στο... 25%. Κι έγινε η πρώτη πρωινή εκπομπή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης που τερματίζει στην κορυφή της τηλεθέασης, δίχως να ανήκει σε κάποιο από τα δύο πρώτα σε συνολική τηλεθέαση για τη σεζόν κανάλια! Βέβαια αυτό ενόχλησε κομματάκι και βγήκαν αμπάριζα τα "Ορκ" να αποδίδουν την επιτυχία σε οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από τους πραγματικούς. Την απίστευτη δουλειά μιας ομάδας και την απίστευτη δουλειά μιας ομάδας και την αλήθεια της Κατερίνας. Που είναι αυτό που βλέπεις. Μακριά από ανθρωποφαγίες, συμμαχίες ακόμα και με το διαόλο, ψεύτικες σχέσεις, ίντριγκες και ψωνισμούς. Και κάπως έτσι το "Ευτυχείτε", ευτύχισε κι έριξε οριστικά αυλαία την περασμένη Παρασκευή. Στην αρχική εκείνη ομάδα του "Φτιάξε καφέ", (εκτός του Χρήστου και του Γιωργου), ήταν μέχρι το τέλος, η "και μου λέει και του λέω" @tzortzelakosiava ο σκηνοθέτης μας @vanias85 και το "μωράκι" παραγωγός @kon_arapoglou . Σε αυτά τα πέντε καλοκαίρια, είπαμε, ήρθαν κι έφυγαν πολλοί, άξιοι όλοι και κάποιοι ένα τσικ αγαπημένοι περισσότερο, όπως το @poulopoulaki , ή πιο ντάνες όπως η @hrislageo , ή πιο "αρχαίοι" (αν και λένε ότι είναι πιο νέοι από μένα), όπως ο @g.goudaras , ή ακόμα και πιο μουρλοί από μένα όπως η @epolykarpou . Μπράβο σε όλους για την πρωτιά, μα πάνω απ όλους στην @katken85 .(Πρωτιά - μαγκιά, απάντηση σε όλα τα bullying που έχεις φάει ever). Καλή τύχη στα επόμενα, ότι κι αν κάνει ας της αρέσει τουλάχιστον ο τίτλος! Εγω δίπλα της θα είμαι. Τα δικά μου τα επόμενα, θα τα μάθετε οσονούπω... Και μην ξεχνάτε, η ευτυχία είναι επιλογή!...Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

