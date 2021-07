greece-salonikia

Ισχυρή σύσταση για μάσκα και σε εξωτερικούς χώρους και για self test κατά την επιστροφή από τα νησιάΤα νέα μέτρα που ισχύουν για τις μετακινήσεις των πολιτών στα νησιά και για τα καταστήματα εστίασης ανέλυσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε πως τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται επιβάρυνση της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας, με αύξηση των κρουσμάτων και σημαντική πτώση του μέσου όρου ηλικίας των ατόμων που προσβάλλονται από τον ιό.Αρχίζοντας την ενημέρωση, ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι προκειμένου να ανακοπεί η αύξηση των κρουσμάτων υπήρξε η ανάγκη να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων διασκέδασης και υπενθύμισε ότι από σήμερα Πέμπτη θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενους και με τους κανόνες χωρητικότητας που έχει σαφώς ορίσει το υπουργείο Ανάπτυξης.Για μετακινήσεις προς νησιά με πλοίο ή αεροπλάνο, υπενθύμισε ότι απαιτούνται:Για τους ενήλικες:πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησηςαρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ήαρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.Για ανήλικους 12-17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test.Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.Στην επιστροφή από τα νησιά υπάρχει σύσταση για διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.Οι επιβάτες λοιπόν θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού (υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται να έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) ή τη βεβαίωση αρνητικού PCR ή αρνητικού rapid test ή το πιστοποιητικό νόσησης στο κινητό τους σε ψηφιακή μορφή ή με εκτύπωση από την πλατφόρμα gov.gr.Δεκτές θα γίνονται οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών. Τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα ελέγχονται ηλεκτρονικά από το πλήρωμα του πλοίου ή του αεροπλάνου. Επίσης θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητά τους.Για τις χερσαίες μετακινήσεις δεν υπάρχει κάποιο υποχρεωτικό μέτρο. Καλό θα είναι, όμως, να γίνονται self test.Σε ερώτηση που του έγινε για το ενδεχόμενο να γίνουν υποχρεωτικά τα rapid test για την επιστροφή στα νησιά ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως υπάρχει συζήτηση και τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί εάν μπορεί να εφαρμοστεί. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι σε όλα τα ταξίδια με πλοία, αεροπλάνα, λεωφορεία όπως και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι υποχρεωτική η μάσκα.Οι εξαιρέσειςΑπό τα μέτρα για τις μετακινήσεις στα νησιά εξαιρούνται μόνο:όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων (αφορά νησιά το επαναλαμβάνουμε) για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση οι οποίοι πρέπει να κάνουν self-test κάθε εβδομάδαόσοι μετακινούνται μεταξύ νησιών που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νησιά κοντινής απόστασης, πρέπει να κάνουν self-test κάθε εβδομάδα αν πρόκειται για εργαζόμενους και επίσης (self-test) πριν την μετακίνηση οι υπόλοιποι.Τα μέτρα που ισχύουν στην εστίασηΤην ίδια στιγμή,από την ιχνηλάτηση του Εθνικού Κέντρου Ανάλυσης Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προκύπτει ότι σημαντικό ποσοστό των νέων κρουσμάτων σχετίζεται με τη συμμετοχή τους σε συνάθροιση σε εξωτερικό χώρο, καθώς και με χώρους διασκέδασης.Στην κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να ανακοπεί η αύξηση των κρουσμάτων, αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων διασκέδασης που από σήμερα θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενους και με τους κανόνες χωρητικότητας που έχει ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης.Αναλυτικότερα όσες επιχειρήσεις ελέγχονται και διαπιστώνονται παραβάσεις θα αντιμετωπίζουν άμεσα ποινή προσωρινής αναστολής δραστηριότητας από την πρώτη παράβαση, από την αμέσως επόμενη ημέρα.Κάθε παράβαση που αφορά στα μέτρα δημόσιας υγείας -όπως η μη τήρηση του όρου της απαγόρευσης ορθίων καθώς και του ανώτατου ορίου αριθμού πελατών - θα επιφέρει κύρωση για μεν τα καταστήματα κάτω των 200 τετραγωνικών μέτρων πρόστιμο 2.000 ευρώ και άμεση σφράγιση -από την επόμενη ημέρα της παράβασης- για 7 ημέρες για δε τα καταστήματα άνω των 200 τετραγωνικών πρόστιμο 5.000 ευρώ και άμεση σφράγιση -από την επόμενη ημέρα της παράβασης- για 7 ημέρες.Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα είναι ενιαίο στα 10.000 ευρώ και η σφράγιση θα ξεκινά την επόμενη ημέρα και για 15 ημέρες, ενώ σε τυχόν τρίτη παράβαση θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για 60 ημέρες.Οι περιοχές της χώρας που αλλάζουν επίπεδο - Ο Νότιος Τομέας Αθηνών στο πορτοκαλίΌσον αφορά τώρα στον Επιδημιολογικό Χάρτη της χώρας, σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, αυτός επικαιροποιείται ως εξής:Η Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών ανεβαίνει επίπεδο και μεταφέρεται στο πορτοκαλί (επίπεδο 3) από το κίτρινο (επίπεδο 2).Επίπεδο επίσης ανεβαίνουν και μεταφέρονται στο κίτρινο (επίπεδο 2) από το πράσινο (επίπεδο 1) οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Ηλείας, Κέρκυρας, Αργολίδας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής και Θήρας -εκτός των Δήμων Θήρας και Ιητών που μεταφέρονται στο Πορτοκαλί (Επίπεδο 3).Ενώ οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Λέσβου, Πιερίας, Ικαρίας και Κιλκίς κατεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πράσινο (επίπεδο 1) από το κίτρινο (επίπεδο 2).Η Νήσος Κέρκυρα και οι Διαπόντιοι Νήσοι (Δήμοι Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων, Βόρειας Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας) και οι Δήμοι Τροιζηνίας και Σαλαμίνας ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2).Οι Δήμοι Σκιάθου και Κω πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2).Ενώ και οι Δήμοι Ικαρίας, Αιγίνης , Αλοννήσου και Σκοπέλου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Πράσινο (Επίπεδο 1).Για τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν από την Επιτροπή, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία.Παπαευαγγέλου: Σύσταση για μάσκα και σε εξωτερικούς χώρουςΙσχυρή σύσταση προς τους πολίτες να φορούν μάσκα για προστασία από τον κορονοϊό και σε εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει συγχρωτισμός έκανε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου κατά τη διάρκεια της απογευματινής ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.«Συστήνουμε υποχρεωτικά τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, αλλά και ανοιχτούς με συγχρωτισμό. Συγκεκριμένα η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους εργασίας, σε καταστήματα, σε εκκλησίες και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μπορούμε να μη φοράμε μάσκα όταν περπατάμε με φίλους σε ένα ήσυχο μέρος, ωστόσο θα πρέπει η μάσκα να γίνει μόνιμο αξεσουάρ φέτος το καλοκαίρι και οφείλουμε να το έχουμε μαζί μας», δήλωσε η κ. Παπαευαγγέλου.