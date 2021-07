Σε μια διαφορετική αγορά από εκείνη που την έχουμε συνηθίσει θέλει να μπει η Qualcomm, φέρνοντας τον ανταγωνιστή του Apple M1. To γεγονός ότι η Qualcomm θέλει να μπει με αξιώσεις στην αγορά των laptops, αλλάζει τους όρους του ανταγωνισμού.

Η είδηση αυτή έχει προκύψει από τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Qualcomm, Cristiano Amon, στην πρώτη του συνέντευξη, αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ο Amon τόνισε ότι η Qualcomm μπορεί να παρουσιάσει τον καλύτερο επεξεργαστή της αγοράς για laptop. Έχει ήδη αναφερθεί από ποικίλες πηγές ότι η Qualcomm θέλει να επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων της, πέρα από την κατασκευή των chips που δίνουν ζωή στα smartphones και ο κόσμος των φορητών υπολογιστών φαντάζει ως το επόμενο λογικό βήμα.

Ένα από τα στοιχεία που διαφαίνεται ότι θα αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό του laptop chip της Qualcomm είναι η ύπαρξη 5G, κάτι που γνωρίζει καλά η εταιρεία. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η Qualcomm έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες της συμφωνίας της με την Startup Nuvia, από τον Μάρτιο 2021, μία εταιρεία που έχει κομβική συμμετοχή στο σχεδιασμό των Apple Chips, από το A7 έως και το Α12Χ.

Qualcomm's new CEO, Cristiano Amon, says the company will have no problem producing laptop chips to compete directly with Apple's M1—mainly because Qualcomm now employs some of the key minds behind Apple's highly publicized breakthrough.

Amon told Reuters in a recent interview that Qualcomm will attempt to design its own system-on-a-chip (SoC) for laptops without working with ARM, its partner in smartphone chips.

This SoC would include a 5G modem as well as a CPU. Explaining this strategy, Amon said:

We needed to have the leading performance for a battery-powered device. If Arm, which we’ve had a relationship with for years, eventually develops a CPU that’s better than what we can build ourselves, then we always have the option to license from Arm.

This year, Qualcomm purchased startup Nuvia for $1.4 billion. Nuvia was founded by former Apple employees who had worked on the Apple Silicon transition in the lead up to the launch of the M1.

