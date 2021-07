sidirodromikanea

Στο "μαγικό" Νιούκασλ βρέθηκαν τα "Σιδηροδρομικά Νέα", για να σας ταξιδέψουν για μία ακόμη φόρα, στις πιο όμορφες πόλεις του Ηνωμένου Βασίλειου και του κόσμου!!!Ο Σιδηροδρομικός σταθμός του ΝιούκασλΟ κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Νιούκασλ (επίσης γνωστός απλά ως Νιούκασλ και τοπικά ως κεντρικός σταθμός ) είναι ένας σημαντικός σιδηροδρομικός σταθμός στο Νιούκασλ Απόν Τάιν . Βρίσκεται στην κεντρική γραμμή της ανατολικής ακτής , περίπου 268 μίλια (432 χλμ.) βόρεια του σταθμού King's Cross του Λονδίνου.Ο σταθμός άνοιξε τον Αύγουστο του 1850, ως μέρος των τότε σιδηροδρόμων Newcastle & Carlisle και York, Newcastle & Berwick Railway . Τώρα είναι ένα διατηρητέο κτίριο βαθμού Ι και βρίσκεται στην περιοχή Grainger Town της πόλης, στα δυτικά του Castle Keep . Στην λίστα του Simon Jenkins με τους " 100 καλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Βρετανίας , ο σταθμός ήταν ένας από τους μόλις δέκα που του απονεμήθηκαν πέντε αστέρια.Η κύρια γραμμή που εξυπηρετεί τον σταθμό, είναι η κύρια γραμμή East Coast από το Λονδίνο προς το Εδιμβούργο μέσω του Γιόρκσαϊρ και του Νιούκασλ. Εξυπηρετεί επίσης τη γραμμή Durham Coast προς Sunderland , Hartlepool και Middlesbrough και τη γραμμή Tyne Valley προς Hexham και Carlisle . Οι υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων λειτουργούν από την LNER , TransPennine Express και CrossCountry , ενώ η Northern Trains παρέχει τοπικές υπηρεσίες. Ο κεντρικός σταθμός του μετρό Tyne and Wear, βρίσκεται κάτω από το σιδηροδρομικό σταθμό.Κατασκευή και άνοιγμαΣύλληψηΈνα σχέδιο για έναν κεντρικό σταθμό προτάθηκε από τους Richard Grainger και Thomas Sopwith το 1836 αλλά δεν κατασκευάστηκε.Ο σιδηρόδρομος Newcastle και Carlisle συμφώνησε να παραιτηθεί από την επιμονή τους να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον τερματικό σταθμό Redheugh στη νότια όχθη του ποταμού Τάιν. Συμφώνησαν με τον Τζορτζ Χάντσον σε έναν γενικό σταθμό βόρεια του Τάιν, κοντά στο Spital. Αντί να διασχίσουν την Τάιν από μια γέφυρα χαμηλού επιπέδου και να ανέβουν στο Σπιτάλ με μια κεκλιμένη με σχοινί κλίση, θα έκτιζαν μια επέκταση διέλευσης στο Scotswood και θα πλησίαζαν στη βόρεια όχθη. Άνοιξαν αυτήν τη γραμμή και έναν προσωρινό σταθμό στο Forth, και τα επιβατικά τρένα άρχισαν να το χρησιμοποιούν την 1η Μαρτίου 1847.Ο Χάντσον, γνωστός ως «Βασιλιάς των Σιδηροδρόμων» επικεντρώθηκε στη σύνδεση του χαρτοφυλακίου σιδηροδρόμων του για να ενταχθεί στο Εδιμβούργο με το αγγλικό δίκτυο. Ο σιδηρόδρομος του Νιούκασλ και του Μπερβίκ έλαβε την εξουσιοδοτητική πράξη του Κοινοβουλίου το 1845, αλλά προς το παρόν ήταν να χρησιμοποιήσει το σταθμό του σιδηροδρόμου Newcastle και North Shields στην πλατεία Carliol. Η οικοδόμηση μιας διασταύρωσης του Τάιν θα ήταν προφανώς μια μακρά διαδικασία, έτσι ώστε έδωσε χαμηλή προτεραιότητα στην κατασκευή του γενικού σταθμού. Η διέλευση του Τάιν έγινε η Γέφυρα Υψηλού Επιπέδου .Τον Φεβρουάριο του 1846 ο σιδηρόδρομος Newcastle και Carlisle άσκησε πίεση για την κατασκευή του γενικού σταθμού, και ο αρχιτέκτονας John Dobson διορίστηκε από τον Hudson για να το σχεδιάσει, σε συνεργασία με τον μηχανικό TE Harrison και τον Robert Stephenson . Ο Gibson Kyle ήταν υπάλληλος έργων. Μέχρι τώρα η γενική ευθυγράμμιση των σιδηροδρόμων του Χάντσον γινόταν σαφής: μια κύρια γραμμή από το νότο μέσω του Γκέιτσχεντ θα πλησίαζε πάνω από τη Γέφυρα Υψηλού Επιπέδου και θα έμπαινε στον γενικό σταθμό από τα ανατολικά. Η γραμμή Newcastle και Berwick θα επεκτείνονταν από την πλατεία Carliol και θα εισέρχονταν επίσης από τα ανατολικά. μέσω τρένων από το Λονδίνο προς τη Σκωτία, θα αναστρέφονταν στον νέο σταθμό. Τα τρένα Newcastle και Carlisle Railway θα έμπαιναν φυσικά από τα δυτικά.Η Γέφυρα Υψηλού ΕπιπέδουΗ Γέφυρα Υψηλού Επιπέδου είναι μια γέφυρα δρόμου και σιδηροδρόμων που εκτείνεται στον ποταμό Τάιν μεταξύ Νιούκασλ Απόν Τάιν και Γκέιτσχεντ στη Βορειοανατολική Αγγλία . Θεωρείται το πιο αξιοσημείωτο ιστορικό έργο μηχανικής στην πόλη. Κατασκευάστηκε από την οικογένεια Hawks από 5.050 τόνους σιδήρου. Ο George Hawks, δήμαρχος του Gateshead, οδήγησε στο τελευταίο κλειδί της δομής στις 7 Ιουνίου 1849 και η γέφυρα άνοιξε επίσημα από τη βασίλισσα Βικτώρια αργότερα εκείνο το έτος.Σχεδιάστηκε από τον Robert Stephenson για να σχηματίσει μια σιδηροδρομική σύνδεση προς τη Σκωτία για το αναπτυσσόμενο αγγλικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Μια οδό για οδικά οχήματα και πεζούς ενσωματώθηκε για τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων. Τα κύρια δομικά στοιχεία είναι δεμένες καμάρες από χυτοσίδηρο.Παρά τη σημαντική αύξηση του βάρους των σιδηροδρομικών οχημάτων από τότε που σχεδιάστηκε, συνεχίζει να μεταφέρει σιδηροδρομική κίνηση, παρόλο που η κοντινή γέφυρα King Edward άνοιξε το 1906 για να διευκολύνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο δρόμος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, αν και με περιορισμό βάρους. Είναι μια δομή που αναφέρεται στον βαθμό Ι.Η Γέφυρα του μετρό Queen Elizabeth IIΗ γέφυρα Queen Elizabeth II μεταφέρει το μετρό Tyne and Wear μεταξύ Νιούκασλ Απόν Τάιν και Γκέιτσχεντ πάνω από τον ποταμό Τάιν στη βορειοανατολική Αγγλία . Η γραμμή είναι σε σήραγγες και στις δύο πλευρές του ποταμού και αναδύεται μόνο στον αέρα για να διασχίσει τη γέφυρα.ΙστορικόΗ γέφυρα αναπτύχθηκε ως μέρος του συστήματος Tyne και Wear του μετρό, για το οποίο ήταν ειδικά σχεδιασμένο. Σχεδιάστηκε από την WA Fairhurst & Partners και κατασκευάστηκε από την Cementation Construction Ltd. και την Cleveland Bridge & Engineering Company με κόστος 4,9 εκατομμυρίων £. Τα δύο τμήματα της γέφυρας χτίστηκαν ταυτόχρονα από κάθε τράπεζα και τελικά συναντήθηκαν στο κέντρο τον Αύγουστο του 1978. Άνοιξε επίσημα από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β ' στις 6 Νοεμβρίου 1981, εννέα ημέρες πριν από την έναρξη της κανονικής υπηρεσίας μετρό. Είναι παρόμοιο με το Ballachulish Bridge στο A82 που άνοιξε το 1975, το οποίο κατασκευάστηκε επίσης από την Cleveland Bridge & Engineering Company.Ήταν μία από τις δύο μεγάλες γέφυρες που κατασκευάστηκαν ειδικά για το μετρό Tyne και Wear. Η άλλη ήταν η οδογέφυρα Byker που διασχίζει την κοιλάδα Ouseburn.Η Γέφυρα King Edward VIIΗ γέφυρα King Edward VII είναι μια σιδηροδρομική γέφυρα που εκτείνεται στον ποταμό Τάιν μεταξύ Newcastle upon Tyne και Gateshead , στη βορειοανατολική Αγγλία . Είναι μια δομή που αναφέρεται στον βαθμό II. Η γέφυρα King Edward VII έχει χαρακτηριστεί ως «η τελευταία μεγάλη σιδηροδρομική γέφυρα της Βρετανίας».Η γέφυρα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τον Charles A. Harrison, τον αρχηγό πολιτικό μηχανικό του North East Railway , και κατασκευάστηκε από την Cleveland Bridge & Engineering Company στο Darlington . Η γέφυρα αποτελείται από τέσσερα ατσάλινα ανοίγματα που στηρίζονται σε αποβάθρες από σκυρόδεμα. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 1.150 πόδια (350 μ) και 112 πόδια (34 μ) πάνω από το υψηλό σημείο του νερού. Το συνολικό κόστος ήταν πάνω από 500.000 £.Η γέφυρα άνοιξε ο Βασιλιάς Έντουαρντ VII και η βασίλισσα Αλεξάνδρα στις 10 Ιουλίου 1906, παρόλο που ήταν ακόμη ημιτελής. Η γενική κυκλοφορία άρχισε να χρησιμοποιεί τη γέφυρα την 1η Οκτωβρίου 1906. Πριν από την ολοκλήρωσή της, για να φτάσει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νιούκασλ , τα τρένα χρησιμοποίησαν την παλαιότερη γέφυρα υψηλού επιπέδου και έπρεπε να εγκαταλείψουν το σταθμό προς την ίδια κατεύθυνση που μπήκαν αναστρέφοντας. Η κατασκευή της King Edward VII Bridge παρείχε τέσσερις ακόμη σιδηροδρομικές γραμμές και μια απευθείας γραμμή μέσω του σταθμού, επιτρέποντας στα τρένα να φτάνουν ή να αναχωρήσουν από κάθε πλευρά, διευκολύνοντας σημαντικά τη συμφόρηση."Σιδηροδρομικά Νέα"ΠηγέςΒίντεο-φωτογραφίες: "Σιδηροδρομικά Νέα"Άρθρο-κείμενο: Wikipedia