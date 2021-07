Ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Πληροφορίας και Επικοινωνιών της Ιαπωνίας (NICT) ανακοίνωσαν σε μεγάλο συνέδριο για τις επικοινωνίες μέσω οπτικών ινών ότι ανέπτυξαν μια τεχνολογία με την οποία πέτυχαν την μεταφορά δεδομένων όγκου 319 terabits σε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Η επίδοση αυτή σπάει κάθε προηγούμενη επίδοση μεταφοράς δεδομένων. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 172 terabits/δευτ. και το είχαν πετύχει και πάλι ερευνητές του NICT.

Για να γίνει κατανοητό το επίτευγμα αρκεί να αναφέρουμε ότι με αυτή την τεχνολογία μπορούν να μεταφερθούν δέκα χιλιάδες κινηματογραφικές ταινίες σε υψηλή ανάλυση HD σε ένα δευτερόλεπτο.Οι ερευνητές πέτυχαν την μετάδοση ρεκόρ μέσα σε ένα καλώδιο οπτικών ινών μήκους 2,400 χλμ. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η τεχνολογία αυτή σε πρώτη τουλάχιστον φάση δεν αφορά οικιακή χρήση. Δεν θα μπορέσει δηλαδή κάποιος σε λίγο καιρό να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία για να «κατεβάζει» στον υπολογιστή του σπιτιού του αμέτρητες ταινίες σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτές οι ταχύτητες είναι πλέον απαραίτητες για τις υποδομές που θα καλύπτουν τις νέες πολύ αυξημένες απαιτήσεις των δικτύων 5G και των δικτύων που θα καλύπτουν τις υπηρεσίες του αποκαλούμενου Internet των Πραγμάτων. Της τεχνολογίας που θα συνδέει με το Διαδίκτυο αλλά και ταυτόχρονα μεταξύ τους όλες τις οικιακές συσκευές και συστήματα (ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές, τα φώτα, τον θερμοσίφωνα κ.α.) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ







You Can Now Download 44 Movies in 1 Second — the Fastest Internet Yet Was Just Invented

Scientists working with telecommunication companies Alcatel-Lucent and BT used fiber cables that are already in place in the UK’s infrastructure, which means reaching these terabyte speeds won’t take too much of an overhaul of the current system. The researchers warn, however, that consumers shouldn’t get their hopes up just yet. It could still be a few years before these speeds hit the commercial mainstream.

But the sooner these speeds come, the better. The average broadband speed in the United States is somewhere around 8.5 megabytes per second. Even in Ephrata, Washington — the U.S. city with the fastest connection — internet speeds only reach 85.54 Mbps. The U.S. is notorious for lousy internet, and the UK isn’t much better. We’re used to spending hours to download a movie. Speeds approaching 1.4 terabytes per second are enough to make us wet our pants.

With this new fastest speed, everything on the internet becomes pretty much instant. That’s sort of insane, considering not too long ago we were all struggling with crawling dial-up connections and we were thankful for what we had. Now, scientists are working on connections that can download 44 movies in a second. That’s pretty wild.

Sure, these speeds might be a ways off for the average consumer, but a boy can dream. And thanks to these UK researchers, that dream is just a little bit closer to becoming reality.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.