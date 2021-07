Τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στη χρήση mobile data καταγράφει η χώρα μας, κάνοντας μεγάλα βήματα για να απαγκιστρωθεί από τις τελευταίες θέσεις της λίστας για την χρήση data στην οποία και βρίσκεται. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται μάλιστα να διατηρηθούν και την τρέχουσα χρονιά, δεδομένης και της ενεργοποίησης των 5G και από τους τρεις παρόχους κινητής τηλεφωνίας της χώρας.

Για την ακρίβεια και σύμφωνα με ανάλυση της Tefficient’s για την εξέλιξη της χρήσης των mobile data παγκοσμίως το 2020, η Ελλάδα παρουσίασε τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των 44 χωρών που αναλύθηκαν, στην χρήση δεδομένων ακολουθώντας την Κροατία και την Τσεχία. Βάσει της έκθεσης, η χρήση mobile data στην περίπτωση της χώρας αυξήθηκε κατά 72% το 2020 εν συγκρίσει με το 2019

. Αντίστοιχα οι κάρτες SIM της Κροατίας κατανάλωσαν 111% περισσότερα mobile data κατά μέσο όρο το 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ στο 84% έφτασε η αύξηση της κατανάλωσης mobile data στην περίπτωση της Τσεχίας. Την πρώτη πεντάδα των χωρών με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης συμπλήρωσαν την προηγούμενη χρονιά το Περού (71%) και η Ισπανία (68%).Εικόνα

Στον αντίποδα Αυστραλία, Ολλανδία και Νέα Ζηλανδία ήταν οι χώρες που κατέγραψαν τον μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης στη χρήση mobile data, με την πλειονότητα των κατοίκων τους να στρέφονται στο WiFi για να καλύψουν τις αυξημένες από τον κορονοϊό, ανάγκες τους.

Στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης βασικό ρόλο έπαιξε η πανδημία, η οποία παρότι έκλεισε τους περισσότερους Έλληνες στο σπίτι, πολλαπλασίασε τις διαδικτυακές τους ανάγκες με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να στρέφονται και στα δεδομένα του κινητού για να τις καλύψουν. Αυτό μαρτυρά άλλωστε και η επισκόπηση και των 44 χωρών που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Tefficient στις οποίες η χρήση Mobile data αυξήθηκε, με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε μια, παρότι οι κάτοικοί τους περιόρισαν ή διέκοψαν τις μετακινήσεις τους λόγω πανδημίας. Στην περίπτωση της χώρας μας βέβαια, η αύξηση οφείλεται και στα υψηλά περιθώρια ανάπτυξης που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά, αφού η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της λίστας από άποψη κατανάλωσης mobile data.

Για την ακρίβεια από τις 44 χώρες από όλο τον κόσμο που συγκρίνει η εν λόγω έρευνα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με την χαμηλότερη χρήση δεδομένων μαζί με τις Τσεχία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία και Καναδά.

Βάσει της έκθεσης οι χώρες που ηγούνται στη χρήση mobile data είναι οι Φινλανδία, Ταϊβάν, Μπαχρέιν, Λετονία και Μαλαισία. Όπως διευκρινίζεται, μια μέση φινλανδική κάρτα SIM καταναλώνει 24,4 GB το μήνα το 2020 την ώρα που το 68% των φινλανδικών SIM είχαν πακέτα με απεριόριστο όγκο δεδομένων τον Δεκέμβριο του 2020 - το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες που ερευνήθηκαν.

Αντίστοιχα μια μέση SIM στην Ταϊβάν καταναλώνει 22,5 GB ανά μήνα. Ωστόσο τα πακέτα με απεριόριστη χρήση υστερούν σε σχέση με την Φινλανδία. Στην περίπτωση του Μπαχρέιν μια μέση Sim καταναλώνει περί τα 21,2 GB το μήνα ενώ 20,6 GB και 15,1 GB καταναλώνει αντίστοιχα μια μέση SIM σε Λετονία και Μαλαισία.

Smartphone use was up sharply during 2020. File Photo

Greeks spent an eye-popping 4.6 billion hours on their mobile phones in 2020, according to new research presented on Thursday. In just the first six months of 2020 — as the pandemic took a firm hold on society — data usage climbed an astounding 86%, going up to 1.5 Gigabytes for each SIM card used. And this doesn’t even count the phone time spent on Apple/iOS devices such as iPhones.



In just the first half of 2020, the amount of data usage in Greece was equivalent to 1.5 GB per SIM card — compared to 2.3 GB in usage during the entirety of the year in 2019.



The research, collated by the mobile data analytics company App Annie, shows how completely dependent society has become on these devices, especially during the pandemic, when Greeks were, and are once again, obliged to send SMS to the government before they leave home.



The result was also to be expected since so much learning and work are now done from home as well.



The time spent on our phones — equivalent to 12.7 million hours per day — was just one part of the 3.5 trillion hours spent by people globally in 2020 by Android users.

124 million euros spent on apps

And the amount of money expended by Greeks last year for the purchase of apps, through the Google App Store, reflected the vast increase in time spent online on our phones.



A total of 124 million euros were spent on such apps, while the company also stated in its report that there were 250 million downloads during the past year.



The survey also showed that there was a 7% increase in the demand for new apps and games across the world during the pandemic-ravaged past year, when so many were stuck at home, and consumers paid more than 20% more for such items than they had the previous year, amounting to 340 billion euros







