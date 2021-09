themaygeias

Η αντικατάσταση του επιτραπέζιου αλατιού με υποκατάστατο μειωμένου νατρίου και προσθήκη καλίου μειώνει σημαντικά τα ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος και θανάτου, υποστηρίζει μία από τις μεγαλύτερες μελέτες διατροφικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν ποτέ.Σύμφωνα, μάλιστα, με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine, το υποκατάστατο αλατιού δεν είχε καθόλου επιβλαβείς επιδράσεις.Τα υψηλά επίπεδα πρόσληψης νατρίου και τα χαμηλά επίπεδα πρόσληψης καλίου είναι συχνό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο και συνδέονται εξίσου με υψηλή αρτηριακή πίεση και μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου. Η χρήση ενός υποκατάστατου αλατιού -όπου μέρος του χλωριούχου νατρίου αντικαθίσταται από χλωριούχο κάλιο- αντιμετωπίζει και τα δύο προβλήματα ταυτόχρονα. Τα υποκατάστατα αλατιού είναι γνωστό πως μειώνουν την αρτηριακή πίεση, αλλά οι επιδράσεις τους στις καρδιακές παθήσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο και τον θάνατο ήταν μέχρι τώρα ασαφείς.Όπως ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής και καθηγητής στο George Institute for Global Health, Bruce Neal, η κλίμακα του οφέλους που παρατηρήθηκε στη μελέτη θα μπορούσε να αποτρέψει εκατομμύρια πρόωρους θανάτους, αν τα υποκατάσταση αλατιού υιοθετηθούν ευρέως.«Σχεδόν κάθε άνθρωπος σε όλο τον κόσμο καταναλώνει περισσότερο αλάτι από όσο πρέπει. Η μετάβαση στα υποκατάστατα αλατιού είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνει ο καθένας εφόσον τα έχει στη διάθεσή του. Εκτός από το ότι έδειξε σαφή οφέλη για σημαντικά αποτελέσματα υγείας, η μελέτη μας καθησυχάζει, επίσης, τις ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους. Δεν είδαμε καμία ένδειξη βλάβης από την προσθήκη καλίου στο υποκατάστατο αλατιού. Σίγουρα, όμως, οι ασθενείς με σοβαρή νεφροπάθεια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποκατάστατα αλατιού, αλλά να αποφεύγουν γενικώς την πρόσληψη άλατος», αναφέρει σχετικά ο καθηγητής.Στη μελέτη συμμετείχαν 21.000 ενήλικες από 600 χωριά σε αγροτικές περιοχές της Κίνας που είτε είχαν ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου είτε κακό έλεγχο της αρτηριακής τους πίεσης. Οι συμμετέχοντες στην παρέμβαση έλαβαν επαρκείς ποσότητες υποκατάστατων αλατιού για να καλύψουν όλες τις ανάγκες του νοικοκυριού για το μαγείρεμα και τη συντήρηση των τροφίμων.Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης σχεδόν πέντε ετών, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο. Για όσους χρησιμοποιούσαν το υποκατάστατο αλατιού, οι ερευνητές βρήκαν ότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν μειωμένος κατά 14%, τα συνολικά καρδιαγγειακά περιστατικά (εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα) κατά 13% και ο πρόωρος θάνατος κατά 12%.«Πέρυσι, μια μελέτη μοντέλων στην Κίνα υπέδειξε ότι σχεδόν 400.000 πρόωροι θάνατοι θα μπορούσαν να αποτρέπονται κάθε χρόνο από την πρόσληψη υποκατάστατων αλατιού και τα αποτελέσματά μας το επιβεβαιώνουν. Αν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντικαταστήσουν το αλάτι με υποκατάστατα, εκατομμύρια πρόωρων θανάτων θα αποτρέπονται κάθε χρόνο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εφικτή και φθηνή ευκαιρία με τεράστιο όφελος για την παγκόσμια υγεία», επισημαίνει ο καθηγητής Neal.Με αφορμή τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ερευνητές του Ινστιτούτου George απευθύνουν κάλεσμα για τις εξής δράσεις:Οι παραγωγοί και έμποροι άλατος σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να μεταβούν κλιμακωτά στην παραγωγή και διαφήμιση των υποκατάστατων αλατιού.Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να σχεδιάσουν πολιτικές για την προώθηση των υποκατάστατων άλατος και την αποθάρρυνση της χρήσης αλατιού.Οι καταναλωτές θα πρέπει να μαγειρεύουν και να συντηρούν τα τρόφιμα με υποκατάστατα αλατιού και όχι με το κανονικό αλάτι.