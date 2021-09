freegr

Όχι, η AMD δεν πρόκειται να τηλεμεταφέρει ανθρώπους, όπως βλέπουμε στην επιστημονική φαντασία του Star Trek. Εξάλλου, μιλάμε για μια εταιρία που ειδικεύεται στην κατασκευή επεξεργαστών και καρτών γραφικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές, όπως τα πρόσφατα PS5 και Xbox Series X|S. Αντιθέτως, η AMD πρόκειται να τηλεμεταφέρει Qubits, όπως περιγράφει μια νέα πρόταση που κατέθεσε, με στόχο την κατοχύρωση της αντίστοιχης πατέντας. Περνώντας, σε λεπτομέρειες, το Tom's Hardware εντόπισε μια νέα καταχώρηση της εταιρίας, με τίτλο 'Look-ahead teleportation for reliable computation in multi-SIMD quantum processor'.Όπως προδίδει και η ονομασία, η AMD αφιερώνει πόρους για τη μελέτη συστημάτων που κάνουν χρήση της κβαντικής τηλεμεταφοράς. Στόχος της είναι να βελτιώσει την τρέχουσα αξιοπιστία των κβαντικών υπολογιστών και συγχρόνως να μειώσει τον αριθμό των qubits που απαιτούνται για την πραγματοποίηση υπολογισμών. Ρίχνοντας μια πιο αναλυτική ματιά στο έγγραφο της πατέντας, υπάρχουν αναλυτικά διαγράμματα και πληροφορίες για την τεχνολογία της εταιρίας. Πρακτικά η AMD προτείνει μια 'out-of-order' μέθοδο εκτέλεσης υπολογισμών που αντί να αφήνει Qubits σε αδρανή κατάσταση (περιμένοντας να έρθει η σειρά τους σε κάποιον σύνθετο υπολογισμό), τους επιτρέπει να δρουν ανεξάρτητα από το προηγούμενο αποτέλεσμα. Έτσι, πολλές διεργασίες μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα, με μεγαλύτερη ταχύτητα και χωρίς περιττές αναμονές. Μιας και η κβαντική φυσική είναι εξαιρετικά σύνθετη και μεγάλου βαθμού δυσκολίας, το συμπέρασμα είναι πως η AMD εργάζεται ενεργά για να βελτιώσει και να προχωρήσει τους κβαντικούς υπολογιστές. Όχι, η εταιρία δε τηλεμεταφέρει ανθρώπους, αλλά ένα άλμα στους κβαντικούς υπολογιστές ίσως ανοίξει την πόρτα ακόμη και για αυτό ή για άλλες εντυπωσιακές τεχνολογίες που μπορεί να μη φανταζόμαστε καν.