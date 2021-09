tvnea

Ο γενικός διευθυντής προγράμματος, Τζώρτζης Ποφάντης ανέφερε σήμερα το μεσημέρι αναλυτικά όλα τα νέα προγράμματα στην παρουσίαση του νέου προγράμματος του σταθμού.Από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος της σειράς Ήλιος με νέα πρόσωπα αλλά και τα τηλεπαιχνίδια Rouk Zouk και 5x5 . Στην prime time μετά τον Ήλιο, σκυτάλη στις 21.00 παίρνει ο νέο σόου μαγειρικής «Game Of Chefs».Πρεμιέρα την ίδια ημέρα θα κάνει και ο Νίκος Χαζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.Στις 27 Σεπτεμβρίου στις 22.00 θα κάνει πρεμιέρα η επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες».Αμέσως μετά τις Άγριες Μέλισσες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη επιστρέφει το The 2night show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ενώ κάθε Πέμπτη θα προβάλλεται η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω».Το Ελλάδα έχεις ταλέντο επιστρέφει στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 λίγο αργότερα μαζί με το νέο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».Το Σαββατοκύριακο θα έχουν την τιμητική τους οι Ελληνικές ταινίες ενώ φέτος ο ΑΝΤ1 επενδύει και στο Ελληνικό σύγχρονο σινεμά. Το κανάλι έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα της ταινίας «Ο άνθρωπος του Θεού» αλλά και της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη».Όσον αφορά στο κομμάτι της δημοσιογραφικής έρευνας οι εκπομπές Special Report και Vice θα προβάλλονται πλέον μια φορά το μήνα με μεγαλύτερη διάρκεια και βάθος στην έρευνα.ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2022Αμέσως μετά τις γιορτές θα δούμε δυο νέες σειρές. Πρόκειται για τη νέα κωμική σειρά του Μάρκου Σεφερλή με τίτλο «Μάμα… τσίτα», που γυρίζεται μπροστά σε τηλεοπτικό κοινό και δίνει τη δυνατότητα στον ηθοποιό να εξαντλήσει τι χιούμορ του. Σκοπός του καναλιού είναι να βγει στις οθόνες μας κάποια στιγμή μέσα στον Ιανουάριο.Επίσης, ο ΑΝΤ1 έχει αγοράσει τα δικαιώματα της σειράς «42ο c», και θα προβληθεί σε δεύτερη προβολή.Η σειρά - έκπληξη που ανακοίνωσε ο Τζώρτζης Ποφάντης είναι η νέα σειρά με τίτλο «Ντέρτι» των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη. Η σειρά αυτή, όπως ανέφερε είναι σε φάση προπαραγωγής. Μια σειρά μυστηρίου και έρωτα κατά τη δεκαετία του ’80.NΕΑ ΡΙΑΛΙΤΙ 2022Το 2022 ο ΑΝΤ1 θα φέρει στις οθόνες μας το νέο ριάλιτι «I'm a Celebrity… Get Me Out of Here», το «Shark Tank»,το «Married at First Sight» αλλά και το «Ninja Warrior Greece».Πηγή: TVNEA.COM