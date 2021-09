themaygeias

Διευκρινιστική Κοινή Υπουργική Απόφαση πρόκειται να εκδοθεί αύριο, Τρίτη, σχετικά με τις προϋποθέσεις πρόσβασης παιδιών άνω των 12 ετών που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού σε κλειστούς χώρους καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας.Η ΚΥΑ αναμένεται να ξεκαθαρίζει ότι τα παιδιά και έφηβοι 12-17 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους με αρνητικό rapid test.Υπέρ αυτής της άποψης τάχθηκε και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την τακτική ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, απόψε. Στο περιθώριο της σημερινής ενημέρωσης ότι «είναι λάθος» και πως «τα παιδιά μπορούν να μπαίνουν με τους γονείς τους στα εστιατόρια» εφόσον κάνουν rapid ή self test (ανάλογα με την ηλικία τους), ενώ επεσήμανε ότι «δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε αυτές τις ηλικίες».Το μέτρο αφορά εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία και αναψυκτήρια μεταξύ άλλων, όπου ενήλικοι και ανήλικοι από 12 ετών και άνω πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες. Μετά τη διευκρινιστική ΚΥΑ τα παιδιά και έφηβοι από 12-17 ετών θα μπορούν να εισέρχονται και με αρνητικό rapid test, ενώ για τα μικρότερα παιδιά αρκεί το αρνητικό self test.Σε αυτή τη «γραμμή» ήταν άλλωστε και η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, που μέσω facebook επικοινώνησε τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.Ειδικά για τους κλειστούς χώρους αναφέρει:Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στη σελίδα 35 της ΚΥΑ, όσα παιδιά άνω των 12 ετών δεν έχουν κάνει εμβόλιο κατά της Covid 19 δεν θα είχαν πρόσβαση στους κλειστούς χώρους των καταστημάτων εστίασης, από σήμερα.Κατά τα λοιπά, τα καταστήματα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης θα συνιστούν αμιγείς χώρους μόνο για τους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες, με χωρητικότητα που δεν θα υπερβαίνει το 85%.Σε αυτά θα εισέρχονται μόνον πελάτες που θα διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε φωτοτυπία.Όλα τα μέτρα που είναι σε ισχύΑναλυτικά, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, από σήμερα, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ στον ιδιωτικό τομέα κάθε εβδομάδα με κόστος 10 ευρώ που θα καλύπτεται από τους ίδιους.Επίσης, θα είναι πλέον υποχρεωτικά τα δύο rapid test την εβδομάδα για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς.Τα self test για τους μαθητές διατίθενται δωρεάν και θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Για τους φοιτητές απαιτούνται 2 εργαστηριακά rapid tests αντιγόνου την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με δαπάνη του φοιτητή, 10 ευρώ/τεστ.Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και οι ακαδημαϊκοί, οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, θα υποχρεούνται να προσκομίζουν στην εργασία τους δύο αρνητικά τεστ την εβδομάδα, τα οποία θα έχουν πληρώσει οι ίδιοι.Όσοι ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μέσο μέσα στη χώρα θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό rapid test που έχει γίνει τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη μετακίνηση τους, ενώ δεν θα μπορούν να προσέρχονται σε δημόσιες δομές για να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ Covid πριν ταξιδέψουν.Σε κλειστούς χώρους εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης), θα μπορούν να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Θα γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.Σε όλους τους υπόλοιπους κλειστούς χώρους εργασίας ο εργοδότης, βάσει νόμου, έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι από τους εργαζόμενους του έχουν εμβολιαστεί.Στους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους γηπέδων θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη νόσηση).Σε κλειστούς χώρους θεάτρων, σινεμά, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θα επιτρέπεται η είσοδος σε εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.Στα κλειστά γυμναστήρια θα μπορούν να μπαίνουν εμβολιασμένοι, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστοι που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.Σημειώνεται πως η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.