Άφησε αιχμές για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά έργα - Τι ανέφερε στην επιστολή του προς τους εργαζομένουςΠαραιτήθηκε από το τιμόνι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποχωρώντας παράλληλα και από την εταιρία ο Φίλιππος Τσαλίδης, ο οποίος διετέλεσε για πάνω από πέντε χρόνια διευθύνων σύμβουλός της. Πληροφορίες θέλουν τη θέση του στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία άλλωστε ανήκει στους Ιταλούς, να αναλαμβάνει ο Ιταλός Maurizio Capotorto, έως σήμερα υπεύθυνος των θυγατρικών εταιριών της Trenitalia στο εξωτερικό, καθώς όπως φημολογείται πλέον όλο το Δ.Σ της εταιρίας θα μιλά... ιταλικά.Μαρία ΛιλιοπούλουΗ θητεία του κ. Τσαλίδη έληγε κανονικά στα τέλη του 2021 καθώς είχε ανανεωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο.Ο έως τωρα επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πάντως, στην επιστολή που απέστειλε σήμερα Δευτέρα αποχαιρετώντας τους εργαζομένους στην εταιρεία, δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά έργα της χώρας.«Ελπίζω ότι η Ελληνική Πολιτεία θα αντιληφθεί επιτέλους τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο σιδηρόδρομος στην ανάπτυξη της οικονομίας και θα προχωρήσει άμεσα στα απαιτούμενα έργα τα οποία θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Ελληνικού Σιδηροδρόμου και θα αυξήσουν την χωρητικότητα του εθνικού δικτύου. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά στην επιστολή του κάνοντας σε άλλο σημείο λόγο και για τις «υποχρεωτικές βραδυπορίες», εξαιτίας της κατάστασης του δικτύου.Όπως έχει επανειλημμένα γράψει το «ethnos.gr» σε ρεπορτάζ του, το σιδηροδρομικό δίκτυο παρουσιάζει συνεχή προβλήματα καθώς το έργο της ανάταξης και συντήρησης διαρκώς μετατοπίζεται χρονικά, ενώ την ίδια στιγμή ο ΟΣΕ είναι υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος.Τα χιλιόμετρα των βραδυποριών όπου η ταχύτητα των τρένων αγγίζει αυτήν του ... πεζού αυξάνονται διαρκώς, ενώ σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι ερημωμένοι από προσωπικό με αποτέλεσμα σήμερα να εκτιμάται ότι περίπου τα 2/3 του συνόλου παραμένουν «κλειστοί». Αυτό σημαίνει πως οι αμαξοστοιχίες διέρχονται απ΄αυτούς κανονικά, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος του ΟΣΕ, ο οποίος θα μπορούσε να αντιδράσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία προκύψει, κάτι που άλλωστε δε συμβαίνει σπάνια.Διαρκείς οι αναβολές και για το «Ασημένιο Βέλος»Την ίδια στιγμή από αναβολή σε αναβολή πάει και η δρομολόγηση του πολυδιαφημισμένου «Ασημένιου Βέλους» από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, του γρήγορου τρένου, το οποίο θα έκανε τη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 15 λεπτά. Οι ανακατασκευασμένες αμαξοστοιχίες από την Ιταλία που επρόκειτο να καλύπτουν το ταξίδι έχουν κολλήσει στην πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, καθώς δεν πληρούσαν όλες τις οριζόμενες προυποθέσεις ώστε να δοθεί το πράσινο φως.Ολόκληρη η επιστολή του κ. Τσαλίδη προς τους εργαζομένους έχει ως εξής:Αγαπητοί συνεργάτες,«Σήμερα κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε όταν ανέλαβα την εταιρεία το 2016 και ολοκληρώνεται με την τέταρτη επέτειο της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.Στα 5,5 χρόνια που διανύσαμε μαζί, τρέξαμε πολλάτρενοχιλιόμετρα, κάποια με υποχρεωτικές βραδυπορίες, αλλά πάντα με αφοσίωση στον κοινό μας στόχο: να γίνει ο Σιδηρόδρομος το κατ' εξοχήν μέσο για τις μετακινήσεις των πολιτών, για τις μεταφορές εμπορευμάτων, να αποκτήσει επιτέλους ευρωπαϊκό πρόσωπο και προοπτική.Στην πορεία αυτή συναντήσαμε προκλήσεις και αντιξοότητες, καταφέραμε όμως πολλά. Αρκεί να κοιτάξει κανείς γύρω του: που είμασταν το 2016 και που είμαστε σήμερα. Η ΕΕΣΣΤΥ από προμηθευτής έγινε ανεκτίμητο κομμάτι της εταιρείας και εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφεί η νέα σύμβαση ΥΔΥ διάρκειας 10+5 ετών.Δυστυχώς η δυναμική του 2019, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης, ανεκόπη από την έλευση της πανδημίας.Ελπίζω ότι η Ελληνική Πολιτεία θα αντιληφθεί επιτέλους τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο σιδηρόδρομος στην ανάπτυξη της οικονομίας και θα προχωρήσει άμεσα στα απαιτούμενα έργα τα οποία θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Ελληνικού Σιδηροδρόμου και θα αυξήσουν την χωρητικότητα του εθνικού δικτύου. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα μαςΣτην μελλοντική αυτή περίοδο δεν θα είμαι μαζί σας. Θα σας παρακολουθώ όμως, με το ίδιο ενδιαφέρον και αγάπη που μου ενέπνευσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι άνθρωποί της. Είμαι περήφανος για όλους εσάς. Είμαι περήφανος για όλα όσα καταφέραμε όλοι μαζί.Σας ευχαριστώ όλουςProf. Filippos TsalidisCEO of TRAINOSE S.AMember of the FS Group »ethnos.grsidirodromikanea