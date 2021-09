Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε ανακοίνωση για την άλωση της Τριπολιτσάς το 1821!







Την άλωση της Τριπολιτσάς, η οποία έλαβε χώρα πριν από 200 χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, «θυμήθηκε» το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «κτηνώδη σφαγή δεκάδων χιλιάδων Τούρκων».

Η Τριπολιτσά αποτελούσε σημαντικό διοικητικό, στρατιωτικό και οικονομικό κέντρο της Πελοποννήσου κατά την Τουρκοκρατία. Περίπου έξι μήνες μετά την έναρξη επανάσταση του 1821 πολιορκήθηκε από τους επαναστατημένους Έλληνες, με τελικό αποτέλεσμα την άλωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Η πτώση της ακολουθήθηκε από λεηλασία και σφαγή. Σημειώνεται πως η Τριπολιτσά είχε πολιορκηθεί από τους Έλληνες και δεκαετίες πριν, κατά τα Ορλωφικά, τα οποία κατέληξαν σε ήττα των επαναστατών και σφαγές και κτηνωδίες σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού.

Σε μήνυμά του στο Twitter, το οποίο συνοδεύεται από χάρτη όπου φαίνεται να κυλάει αίμα από τη θέση της Τριπολιτσάς, το τουρκικό ΥΠΕΞ λέει τα εξής: «200 χρόνια έχουν περάσει από τότε που δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι σφαγιάστηκαν κτηνωδώς και χωρίς έλεος στην Τριπολιτσά. Αυτή η απάνθρωπη σφαγή είχε σκοπό να μην επιζήσει ούτε ένας Τούρκος στην Πελοπόννησο, και ως εκ τούτου γράφτηκε στην ιστορία ως μια μαύρη κηλίδα»

200 years have passed since tens of thousands of Turks were brutally and mercilessly massacred in #Tripolitsa. This inhumane massacre was aimed to not let a single Turk survive in the Peloponnese, and thus it has gone down in history as a black stain. pic.twitter.com/HGLwJbQpUL

— Turkish MFA (@MFATurkey) September 23, 2021 Σε δεύτερο tweet, το τουρκικό υπουργείο, απευθυνόμενο εμφανώς προς την Ελλάδα, προσθέτει πως «αυτοί που κάνουν το λάθος να κάνουν κήρυγμα σε άλλους παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα με κάθε ευκαιρία θα έπρεπε να ξέρουν πως οι δικές τους κτηνωδίες δεν θα υποβαθμιστούν ποτέ, και θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν την αλήθεια με ειλικρίνεια».

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία συνεχίζει να αρνείται να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες ων Ποντίων/ Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Αρμενίων και των Ασσυρίων.

