tvnea

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Λάμπρος Πετρόπουλος, Αγγελική Παπαθεοδώρου, David Mushtarauli, Γιώργος ΧρηστάκηςΟ Λάμπρος είναι οινολόγος και ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μαγειρική. Αγαπά πολύ το μπάσκετ και παίζει από μικρός. Έχει ανοίξει ένα wine bar. Στην κουζίνα κάνει αρκετά λάθη, αλλά δεν αγχώνεται. Οι σεφ, αν και δεν καταλαβαίνουν το πιάτο του, εντυπωσιάζονται όταν βρίσκουν χταπόδι μέσα στη μελιτζάνα.Η Αγγελική είναι γυμνάστρια και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη μαγειρική. Τη δήλωση συμμετοχής της στο «Game Of Chefs» την έκανε ο γαμπρός της γιατί πιστεύει πολύ στις δυνατότητές της. Το πιάτο της λέγεται «το μιλφέιγ της χαράς και της λύπης». Στην συνταγή της, θα χρησιμοποιήσει σπερνά, δηλαδή κόλλυβα. Οι κριτές μένουν έκπληκτοι όταν βλέπουν το γλυκό της και πανηγυρίζουν. Όταν η Αγγελική μπαίνει στην αρένα οι κριτές σχολιάζουν το φόρεμά της και αναρωτιούνται εάν μαγείρεψε μ’ αυτό. Η Αγγελική τούς λέει πως είναι γυμνάστρια και πως σταμάτησε τις προπονήσεις, εδώ και δύο χρόνια, λόγω του κορωνοϊού, έτσι αποφάσισε να σπουδάσει σε μία σχολή μαγειρικής.Ο David είναι από την Γεωργία. Εκεί, η ζωή του ήταν πολύ δύσκολη. Με μια βαλίτσα στο χέρι ήρθε στην Ελλάδα, όπου ζει τα τελευταία χρόνια, για να ξεκινήσει από το μηδέν. Είναι επαγγελματίας μάγειρας και γνώρισε τη σύζυγό του στη Μύκονο, όπου δούλευαν μαζί. Στην κουζίνα, είναι χαμογελαστός και βάζει τα δυνατά του για να προλάβει τον χρόνο. Είναι ευχαριστημένος με τη μαγειρική του πρόταση, αλλά περιμένει με μεγάλη αγωνία την απόφαση των κριτών. Οι σεφ προβληματίζονται με το πιάτο του και ο Βασίλης Μουρατίδης τούς ρωτάει αν θα πλήρωναν για να το απολαύσουν. Ο David μπαίνει στην αρένα και κάνει το σταυρό του, οι σεφ του λένε να μην φοβάται.Ο Βασίλης Μουρατίδης τον προτρέπει να ακούσει καλά όσα του λέει ο Άγγελος Λάντος, γιατί είναι κορυφαίος σεφ και οι συμβουλές του θα τον βοηθήσουν.Ο Γιώργος είναι κοινωνικός ψυχολόγος, έχει κινητικά προβλήματα και έχει έρθει με το αμαξίδιό του. Ασχολείται με τον χορό σε αμαξίδια. Δεν είναι επαγγελματίας μάγειρας, αλλά ήρθε στο παιχνίδι για να περάσει το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο πως και τα άτομα με κινητικά προβλήματα πρέπει να έχουν μια ευκαιρία στις επαγγελματικές κουζίνες, γιατί η ζωή δεν σταματά μπροστά σε μία δυσκολία.«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00Πηγή: TVNEA.COM