Στο OK! και στο Νίκο Γεωργιάδη έδωσε συνέντευξη η Μαρία Μπεκατώρου και μέσα σε ολα,ανέφερε τον λόγο αποχώρησης της από τον ΑΝΤ1.

Το φετινό καλοκαίρι για σένα ήταν ιδιαίτερο. Πήρες μια απόφαση ζωής.

Όντως, την τελική απόφαση την πήρα στις αρχές του καλοκαιριού.

Σου ήταν δύσκολο να φύγεις από τον ΑΝΤ1;

Πάρα πολύ. Γιατί έτσι κι αλλιώς είμαι άνθρωπος που δεν παίρνει εύκολα αποφάσεις. Για να καταλήξω πρέπει να νιώθω ένα εκατομμύριο τοις εκατό σίγουρη ότι κάνω το σωστό. Και δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Πρέπει να το συζητήσω με όσους εμπιστεύομαι. Το φτάνω δηλαδή στα όριά του για να νιώσω σίγουρη.

Στο τέλος όμως ακολουθείς πάντα το ένστικτό σου;

Ναι. Μέχρι στιγμής το ένστικτό μου και ο δρόμος που μου δείχνει ο Θεός –πιστεύω πολύ στα σημάδια– δεν με έχουν αφήσει να πέσω έξω.

Επιστρέφεις στο Mega λοιπόν ύστερα από εννέα χρόνια.

Όντως. Τη σεζόν 2010-2011 είχα κάνει το Just The 2 of Us και το 2012 το Junior MasterChef. To 2013 πήγα στον ΑΝΤ1. Αυτά τα χρόνια θα είναι για πάντα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Ήταν έντονα χρόνια. Κι αυτό γιατί έκανα πολλά διαφορετικά πράγματα, έμαθα καλύτερη τηλεόραση. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, με αγάπησαν και με στήριξαν πάρα πολύ.

Αν το διαβάζει κανείς αυτό, θα πει «τότε γιατί έφυγε;».

Γιατί δεν είναι μόνο τα συναισθήματα που παίζουν ρόλο. Είναι και κάποια άλλα δεδομένα που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο. Ακριβώς γι’ αυτό άργησα πολύ να πάρω την απόφαση, έμπαινε το συναίσθημα στη μέση. Και λίγο ο φόβος για το άγνωστο. Έχει όμως την αδρεναλίνη του κι αυτό, ειδικά για μένα που έχω ανάγκη να πατάω καλά στα πόδια μου. Ζύγισα πολύ αυτή την απόφαση πριν την πάρω. Υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις που λειτούργησαν ως σημάδια και ταυτόχρονα ήρθε μια πολύ ωραία πρόταση κι ένα καλωσόρισμα με ανοιχτή αγκαλιά από το Mega. Δεν θα έφευγα αν δεν είχα να πάω πουθενά.

Γνωρίζω ότι είχες πρόταση από άλλους δύο σταθμούς.

Είχα και ήταν πολύ ωραίο. Ήταν η πρώτη φορά που ήμουν ανοιχτή να ακούσω προτάσεις. Το απόλαυσα. Ένιωσα και εγώ ότι μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά με συνέπεια και ώρες γυρισμάτων με διεκδικούν κι άλλα κανάλια. Είναι ωραίο δώρο αυτό.

Και ο ΑΝΤ1 σε διεκδίκησε.

Κάναμε πολλά ραντεβού και πολλές ειλικρινείς συζητήσεις. Δεν έχω κανένα παράπονο πάνω σε αυτό.

Γιατί προτίμησες όμως το Mega;

(Χαμογελάει και το ηχόχρωμά της γλυκαίνει.) Ωραία ερώτηση. Προτίμησα το Mega γιατί εκτίμησα πολύ τον τρόπο που με προσέγγισε ο διευθυντής Προγράμματος Κώστας Σούσουλας. Για μένα αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γνώριζα ότι το κανάλι με ήθελε και νωρίτερα στο δυναμικό του, όχι μόνο φέτος. Η πρόταση ήταν πολύ ουσιαστική, ο Κώστας Σούσουλας άκουσε πολλές φορές τους προβληματισμούς και τις σκέψεις μου. Το ένστικτό μου είδε φως, είδε λιακάδα στο Mega. Δεν έχω πάει πολλές φορές στο νέο μου τηλεοπτικό σπίτι, αλλά όσες φορές πήγα είδα μόνο χαρά και φως

Είναι αλήθεια ότι θα παρουσιάσεις το X-Factor στο δεύτερο μισό της σεζόν;

Αυτό το διάβασα κι εγώ! Λες να είναι αυτό που λένε ότι «ο ενδιαφερόμενος το μαθαίνει πάντα τελευταίος»; (Γελάει δυνατά.)

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM