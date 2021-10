«Σάρωσε» σε νούμερα τηλεθέασης το Σάββατο τόσο το «Χαμογέλα και πάλι» στην πρωινή ζώνη, όσο και το «Τι λες τώρα» στη μεσημεριανή. Δύο ψυχαγωγικά μαγκαζίνο στο Mega που έχουν καταφέρει να ανατρέψουν την πρωτιά χρόνων τόσο του Νίκου Μάνεση, όσο και της Ναταλίας Γερμανού.

Παρόλο αυτά, ο μέσος όρος του Mega ήταν στο 9,8% και του ALPHA στο 15,1%. Φυσικά, αυτή η χαοτική διαφορά οφείλεται στην prime time. Από τη μία ο ALPHA έχει το «Just the two of us» και από την άλλη το Mega έδειξε μία ξένη ταινία με μονοψήφιες επιδόσεις.

Και η απορία μας είναι πως ένα Mega που επιλέγει να μην αφήνει σχεδόν ποτέ νεκρές ώρες στο πρόγραμμά του και που έχει επενδύσει τόσο στο Σαββατοκύριακο με δύο μαγκαζίνο, παρουσιάζει αυτή την κατάσταση διάλυσης στην prime time του Σαββάτου;

«Δώρο» στον Νίκο Κοκλώνη, ώστε να μην πιέζει ο ανταγωνισμός το «Just the two of us»; Δεν θα το αποκλείαμε αν σκεφτούμε πως εκπομπές του Mega προωθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα με μεγαλύτερο ζήλο και από τις ίδιες εκπομπές του ALPHA:

