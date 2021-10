tinanantsou.blogspot.gr

Ο Stronzo Bestiale ένας φυσικός από το ινστιτούτο προχωρημένων σπουδών στο Παλέρμο της Σικελίας έκανε την εμφάνισή του ως συγγραφέας επιστημονικών άρθρων προς το τέλος της δεκαετίας του 1980, σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, όπως για παράδειγμα: Journal of Statistical Physics, Journal of Chemical Physics και στα πρακτικά συνεδρίου στο Monterey.Όμως τυχαίνει η έκφραση «stronzo bestiale» να είναι και πασίγνωστη ιταλική βρισιά (εστιάζοντας στο “stronzo”) γεγονός που προκάλεσε την περιέργεια του Vito Tartamella, που ερεύνησε και αποκάλυψε το μυστικό του Stronzo Bestiale.Αφού επικοινώνησε με τον συν-συγγραφέα William G. Hoover, έμαθε την αλήθεια. Σύμφωνα με τον Hoover, που έχει πλέον αποσυρθεί, εκείνη την εποχή οι εργασίες που υπέβαλε στα επιστημονικά περιοδικά όπως Physical Review Letters και Journal of Statistical Physics απορρίπτονταν από τους κριτές, ίσως γιατί περιείχαν πολύ προχωρημένες ιδέες. Έτσι όταν σε μια πτήση προς το Παρίσι άκουσε δίπλα του δυο ιταλίδες να μιλούν μεταξύ τους επαναλμβάνοντας συνεχώς: «Che stronzo, stronzo bestiale», η φράση «stronzo bestiale» του έμεινε στο μυαλό.Όταν έμαθε τι σημαίνει σκέφτηκε πως ένας Stronzo Bestiale θα μπορούσε να είναι ο τέλειος συν-συγγραφέας σε μια εργασία που θα απορρίπτονταν. Αποφάσισε λοιπόν να ξαναστείλει την εργασία του προς δημοσίευση, αλλάζοντας τον τίτλο και προσθέτοντας έναν ακόμα συγγραφέα, τον Stronzo Bestiale. Και ω του θαύματος, η εργασία δημοσιεύθηκε!Βέβαια, μετά την αποκάλυψη 27 χρόνια μετά, κάποιοι δεν θεώρησαν το γεγονός αυτό αστείο. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της ένωσης φυσικών της Ιταλίας Renato Angelo Ricci δήλωσε ότι «αυτό το αστείο προσβάλλει ολόκληρη την ιταλική επιστημονική κοινότητα».Περισσότερες λεπτομέρειες, όπως και άλλες παρόμοιες επιστημονικές φάρσες, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ: www.parolacce.orgΠάντως μια αντίστοιχη φάρσα του Andre Geim (Νόμπελ φυσικής 2010 για την ανακάλυψη του γραφενίου), σίγουρα δεν προσβάλλει κανέναν.Ο Geim δημοσίευσε άρθρο στο οποίο συν-συγγραφέας ήταν το κατοικίδιό του χάμστερ που φέρει το όνομα Tisha. (Για την ακρίβεια το τρωκτικό αναφέρεται στην εργασία ως Η.Α.Μ.S. ter Tisha – διαβάστε σχετικά ΕΔΩ: http://physicsgg.me)Το ίδιο ισχύει και για την δημοσίευση του αρχαίου φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος 2300 και πλέον χρόνια από τον θάνατό του, κατόρθωσε να κάνει δημοσίευση σε ένα περιοδικό σύγχρονης φυσικής(διαβάστε σχετικά ΕΔΩ: Η δημοσίευση του φιλοσόφου Δημόκριτου στο Physics Letters)https://physicsgg.me