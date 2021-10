Σοβαρά προβλήματα και πρωτοφανείς σκηνές χάους προκάλεσε στο λεκανοπέδιο της Αττικής η κακοκαιρία «Μπάλλος».Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από λεωφορείο που ακινητοποιήθηκε και καλύφθηκε από το νερό στο σημείο της παλιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος, κάτω από το ΚΠΙΣΝ. Μάλιστα, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο με τους επιβάτες να προσπαθούν να αποβιβαστούν, χωρίς -ευτυχώς- να σημειωθούν τραυματισμοί.

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo

— Thanassis Stavrakis (@TStavrak) October 14, 2021Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων. Από τις 385 κλήσεις από 20 περιοχές, οι 340 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων και 11 για απομακρύνσεις ατόμων από οχήματα και άλλα σημεία.Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερη ύψη βροχής έχουν καταγραφεί σε Πατήσια, Περιστέρι και Αμπελόκηπους, όπου σε διάστημα περίπου 7 ωρών έχουν πέσει 120, 120 και 108 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα.Στη Νέα Φιλαδέλφεια, το 2ο Δημοτικό Σχολείο πλημμύρισε και οι μαθητές αναγκάστηκαν να φτιάξουν… γέφυρα με θρανία για να βγουν από τις τάξεις, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο.Η κακοκαιρία «έπληξε» και το κτίριο της ΒουλήςΗ κακοκαιρία «Μπάλλος» προκάλεσε προβλήματα και στο κτίριο της Βουλής. Το μεσημέρι, μικρή ποσότητα νερού εισέρευσε στο εσωτερικό περιστύλιο, στον χώρο της έκθεσης για τα 200 χρόνια από το 1821, ενώ θραύσμα μαρμάρου έπεσε στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, δίπλα από την είσοδο επί της οδού Αμαλίας.Μεγάλη η καταστροφή στο Κέντρο Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»Μεγάλης έκτασης καταστροφή σημειώθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Το ισόγειο, όπου βρίσκεται η έκθεση του Μουσείου, οι χώροι υποδοχής, τα καμαρίνια του Θεάτρου, τα γραφεία, καθώς και τα δύο υπόγεια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, όπου σημειωτέον υπάρχει και υποσταθμός της ΔΕΗ, πλημμύρισαν. Επίσης, έχουν γίνει ζημιές σε μηχανήματα, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και σε κοστουμια και σκηνικά του Θεάτρου του Κέντρου Πολιτισμού.Όπως έγινε γνωστό, τα στελέχη και το προσωπικό του Ιδρύματος απομάκρυναν με ασφάλεια τους επισκέπτες του Μουσείου και τα οχήματατα, ενώ προσπάθησαν να περιορίσουν τις εκτεταμένες καταστροφές και να πραγματοποιήσουν άντληση των υδάτων εν μέσω μόνιμης διακοπής ρεύματος.Σημειώνεται ότι το Κέντρο Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ θα παραμείνει κλειστό για το κοινό, την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και όλα τα σχολεία στην Αττική, «για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών και εξαιτίας των δυσκολιών μετακίνησης που πιθανόν προκύψουν εξαιτίας της κακοκαιρίας», όπως αναφέρεται στην απόφαση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.Αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής παρατηρείται αυξημένη κίνηση με τους οδηγούς να βρίσκονται ακινητοποιημένοι στα οχήματά τους.Λόγω της βροχόπτωσης, πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται:•στα δύο ρεύμα της Λ. Κηφισού,•στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας,•στη Λ. Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη,•στη Βασ. Αμαλίας•στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά•στη Λ. Ποσειδώνος από Πηγαδάκια έως Αλίμου στο ρεύμα προς ΠειραιάΒάσει της τελευταίας ενημέρωσης της Τροχαίας Αττικής, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:•Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνας από το ύψος της Διχάλας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συγγρού.•Επί της οδού Σκυλίτση από το ύψος της Παλαιάς Παραλιακής στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά από ώρα 14:25.•Επί της οδού Τζαβέλα από το ύψος της Παλαιάς Παραλιακής στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά από ώρα 14:25.•Επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως από το ύψος της οδού Π. Τσαλδάρη από ώρα 15:05•Επί της Λ. Κηφισίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από το ύψος του Φάρου Ψυχικού, από ώρα 15:27.•Επί της Λ. Κηφισίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, από το ύψος του Φάρου Ψυχικού από ώρα 15:35.•Στη διασταύρωση των οδών Μαρκοπούλου και Ελπίδος στο Μαρκόπουλο από ώρα 15:59.•Επί της οδού Λ. Κατσώνη από Γέφυρα Βρυούλων μέχρι την οδό Περικλέους από ώρα 15:59.•Στο Μενίδι, επί της οδού Ιωνίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μενίδι, από το ύψος της Αττικής Οδού, από ώρα 16:45.•Επί της οδού Ολυμπιονικών στα Γλυκά Νερά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την οδό Λαυρίου μέχρι την οδό Σπατών από 17:02.•Επί του παράδρομου της Ν.Ε.Ο.Α.Λ. ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, από ώρα 17:21.Tέλος, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας έχουν διακοπεί τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ από και προς Κηφισιά.