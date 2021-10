Ερευνητές από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Yale της Αμερικής, σε συνεργασία με ερευνητές από το τμήμα Καρδιολογίας, της Ιατρικής Σχολής του Yale, ανακοίνωσαν πως ξεκινά ένα νέο ερευνητικό έργο με θέμα τα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία που σχετίζονται με την καθημερινή κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών.Το ερευνητικό έργο καθοδηγείται από δύο Έλληνες καθηγητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Yale, τον δρ Βασίλη Βασιλείου, διευθυντή του Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας και τον δρ Τάσσο Κ. Κυριακίδη, ερευνητή Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Κλινικών Μελετών και διενεργείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ίδρυση του Ινστιτούτου Επιστημών Ελιάς και Υγείας του Yale (Yale Olive Sciences and Health Institute - YOSHI).Ο τίτλος της έρευνας είναι «OLIVES FOR HEALTH» (ΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ) και σκοπός της είναι να εκτιμήσει τα οφέλη στην ανθρώπινη υγεία, από την καθημερινή κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών.Το Ινστιτούτο Επιστημών Ελιάς και Υγείας του Yale κατευθύνει και συντονίζει την μελέτη, την έρευνα και τη δημιουργική διεπιστημονική εκπαίδευση και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελιά και τα προϊόντα της. Η ιδέα και η αποστολή του Ινστιτούτου έχει υποστηριχθεί ευρέως από πάνω από 70 διεθνείς ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.Για την έρευνα του πανεπιστημίου Yale, επιλέχθηκαν οι βιολογικές επιτραπέζιες ελιές Καλαμών με υψηλή περιεκτικότητα φαινολών, των Βιολογικών Ελαιώνων Σακελλαρόπουλου, (www.bioarmonia.gr) από την Ελλάδα και τη Σπάρτη Λακωνίας.Ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος, ιδρυτής και ιδιοκτήτης των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη έρευνα της σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Yale, αποκλειστικά οι βιολογικές ελιές Καλαμών των ελαιώνων μας.Οι επιστημονικές έρευνες και συνέργειες εντοπίζονται στον πυρήνα των ελαιώνων μας από το ξεκίνημα τους.Η νέα έρευνα "ΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ" του πανεπιστημίου του Yale αποτελεί έναν καινοτόμο και αξιόπιστο τρόπο που ενδεχομένως να παράξει αποδεικτικά στοιχεία που θα διευκόλυναν την εδραίωση σε παγκόσμιο επίπεδο την κατανάλωση ελληνικής, βιολογικής επιτραπέζιας ελιάς με υψηλές φαινόλες, ως ένα υγιεινό, φυσικό τρόφιμο με αποδεδειγμένες υγειοπροστατευτικές ιδιότητες».Σύμφωνα με τον κ. Σακελλαρόπουλο οι ελιές βιολογικής καλλιέργειας, χωρίς παστερίωση που επιλέχτηκαν, παράγονται με τη διαδικασία της φυσικής ζυμώσεως, χωρίς χημικά πρόσθετα ή συντηρητικά και διαθέτουν ανώτερα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνονται διαρκώς από τις υψηλές βραβεύσεις που έχουν λάβει στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς γευσιγνωσίας.«Διαθέτουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα φαινολών και συγκεκριμένα υδροξυτυροσόλης και τυροσόλης (υγειοπροστατευτικών ουσιών), ουσίες στις οποίες έχουν αποδοθεί αντιοξειδωτικές και καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες.Βάσει αναλύσεων που έγιναν με τη μέθοδο του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), οι βιολογικές επιτραπέζιες ελιές μας, περιέχουν πάνω από 1700 mg/Kg φαινολών και έτσι η ημερήσια κατανάλωση 3 γραμμαρίων ελιών, παρέχει περισσότερα από 5 mg υδροξυτυροσόλης, τυροσόλης ή παραγώγων τους, αντιστοιχώντας στην κατανάλωση 20 γραμμαρίων ελαιολάδου, που ανήκει στην κατηγορία των ελαιολάδων που προστατεύουν από την οξείδωση των λιπιδίων του αίματος, σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της Ευρωπαϊκής ένωσης» λέει ο κ. Σακελλαρόπουλος και προσθέτει: «Αυτοί είναι και οι κύριοι λόγοι που επιλέχθηκαν οι βιολογικές ελιές μας να συμμετάσχουν αποκλειστικά στην έρευνα OLIVES FOR HEALTH στο πανεπιστήμιο Yale της Αμερικής».Σύμφωνα με τον ίδιο αναμένονται και τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που πραγματοποιείται από το 2018 με τα βιολογικά ελαιόλαδα της εταιρείας, μέσω της Σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Harvard της Αμερικής, όπου χρησιμοποιούνται στην Παρεμβατική Μελέτη Μεσογειακής Διατροφής, που διενεργεί η Σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Harvard, σε 1.000 εθελοντές πυροσβέστες, σε 44 Πυροσβεστικούς σταθμούς του IFD (Indianapolis Fire Department) και έχει την ονομασία «Feeding America's Bravest».«Πίστευα και πιστεύω στην υψηλή υγειοπροστατευτική αξία των ελαιοπροϊόντων μας, θεωρώντας ότι ανήκουν στην κατηγορία των βιο - λειτουργικών τροφίμων και είναι μια μεγάλη τιμή για εμάς, η επιλογή και συμμετοχή σε έρευνες τόσο υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Σκοπός και στόχος είναι να αποδειχθεί με επιστημονικό τρόπο ότι η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες σε ομάδες ανθρώπων, μειώνει τους κινδύνους ασθενειών σε εξαιρετικά υψηλά και ιδιαίτερα αξιοσημείωτα ποσοστά» κατέληξε ο κ. Σακελλαρόπουλος.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ