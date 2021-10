Ανήσυχοι και ιδιαίτερα αναστατωμένοι είναι οι επιστήμονες, βλέποντας από τη μία ένα νέο μεγάλο κύμα κορονοϊού να έρχεται κατά πάνω μας, και από την άλλη, τους πολίτες να μην εμβολιάζονται.Τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού προσέγγισαν τη Δευτέρα (25/10) τις 4 χιλιάδες, ενώ εκτοξεύθηκε ο δείκτης θετικότητας στο 5,13%.Και όλα αυτά ενόψει του τετραήμερου των εορταστικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, σε μία βόρεια Ελλάδα που κυριολεκτικά “βράζει”.Τους 906 έφτασαν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στα σχεδόν 30 νοσοκομεία της Μακεδονίας και Μακεδονίας-Θράκης, με τους 131 από αυτούς, να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ανάμεσά τους, οι εμβολιασμένοι είναι ελάχιστοι και συγκεκριμένα δεν ξεπερνούν τους 179 στο σύνολο των 906 ασθενών, ενώ από το σύνολο των 131 ασθενών σε ΜΕΘ, οι εμβολιασμένοι είναι μόλις 5.Δεν είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς ότι πρόκειται πράγματι για “επιδημία ανεμβολίαστων”. Παρά τα συντριπτικά στοιχεία, ωστόσο, οι πολίτες -ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα- δεν πείθονται να περάσουν το κατώφλι των εμβολιαστικών κέντρων, αλλά αντίθετα γεμίζουν τα νοσοκομεία.Είναι χαρακτηριστικό πως στη Θεσσαλονίκη, η εμβολιαστική κάλυψη δεν ξεπερνά το 52%, δηλαδή οκτώ μονάδες κάτω από τον μέσο όρο των εμβολιασμών όλης της χώρας.«Τραγικά νούμερα εμβολιασμών στην Θεσσαλονίκη»Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σχολιάζει μιλώντας στο iatropedia.gr, πως η βόρεια Ελλάδα χάρη στον -έστω και χαμηλό- εμβολιασμό μπορεί να μην αντιμετωπίσει φέτος μία έξαρση του κορονοϊού, το ίδιο καταστροφική με την περσινή. Όμως, τα εμβολιαστικά ποσοστά πρέπει να αυξηθούν άμεσα.“Έστω κι έτσι στη βόρεια Ελλάδα έχουμε εμβολιασμούς στο 50%, οπότε τουλάχιστον οι μισοί θα είναι προστατευμένοι. Σίγουρα θα έχουμε μικρότερη θνητότητα από πέρυσι. Βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα στη βόρεια Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και περιοχές που έχουμε εμβολιασμό κάτω από 50%, δηλαδή 45% ή 44%. Αυτά είναι νούμερα τραγικά για δυτική χώρα, να το πω έτσι. Μας παραπέμπουν δυστυχώς σε άλλες χώρες που είναι πιο πίσω πολιτισμικά από τη δυτική Ευρώπη”, τονίζει ο επιστήμονας, προσθέτοντας πως για να πετύχουμε πρέπει σε επίπεδο επικράτειας να φτάσουμε τους 100 με 120 χιλιάδες εμβολιασμούς ανά ημέρα:«Οι εμβολιασμοί που κάνουμε σήμερα, είναι σε αστεία νούμερα», λέει.«Λιτανεία, μόνο για εμβολιασμένους»Την ίδια στιγμή δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που έχουν εκφράσει ισχυρούς φόβους για περαιτέρω επιβάρυνση της εικόνας στη Μακεδονία, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις το ερχόμενο τετραήμερο στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.Ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος υποστηρίζει πως όλες οι εκδηλώσεις μαζικής συνάθροισης ανθρώπων ενέχουν υγειονομικό κίνδυνο:“Θα απαντήσω πάρα πολύ απλά. Προφανώς οι λιτανείες έχουν υγειονομικό κίνδυνο, όμως, σε μία χώρα που μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν λιτανεία για την κούκλα Αμάλ που έρχεται στην Ελλάδα, που μπορούμε να κάνουμε παρέλαση γιατί νοιώθουμε περήφανοι για την όποια ιδιαιτερότητά μας, που μπορούμε να κάνουμε ό,τι διαδήλωση θέλουμε, το να μας φταίει μόνο η λιτανεία είναι λίγο υπερβολικό. Όλες οι μαζικές εκδηλώσεις, είτε λέγονται παρελάσεις, είτε λέγονται λιτανείες, είτε διαδηλώσεις, είτε πάρτι στην παραλία, έχουν υγειονομικό κίνδυνο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το σωστό μήνυμα της εκκλησίας θα ήταν “ναι στη λιτανεία, παρουσία μόνο εμβολιασμένων”. Αυτό θα ήταν το σωστό μήνυμα», αναφέρει ο Καθηγητής Πνευμονολογίας.«Κύκλοι στην εκκλησία μπερδεύουν τα πνευματικά με τα εκκλησιαστικά»Σχολιάζοντας δε τη στάση ορισμένων ιερωμένων να αντιδρούν στα μέτρα, υποστηρίζει πως ανάμεσα στην εκκλησία και την επιστήμη, υπάρχουν διακριτές διαφορές:“Τόσο η εκκλησία, όσο και οι παραεκκλησιαστικοί κύκλοι έχουν “κομμάτια” μέσα τους που μπερδεύουν τα πνευματικά με τα επιστημονικά. Η εκκλησία έχει να κάνει με τον πνευματικό κόσμο και ουδεμία σχέση έχει με τα εμβόλια και με το τι κάνουν τα εμβόλια, δηλαδή με τα αμιγώς επιστημονικά θέματα. Η θρησκεία στηρίζεται σε δόγματα και η επιστήμη σε πειράματα και αποδείξεις. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα μεν και στα δε”.Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλη ζημιά στους εμβολιασμούς κάνουν στην Ελλάδα και άτομα που ανήκουν στον αριστερό χώρο και θεωρούν ότι με την αντίσταση στον εμβολιασμό, αντιδρούν στο κατεστημένο: «Μου φαίνεται τελείως ανόητο, γιατί όποια κυβέρνηση και να είχαμε, και κομουνιστική κυβέρνηση να είχαμε, πάλι το εμβόλιο θα είχαμε σαν τρόπο αντιμετώπισης. Δηλαδή, δεν αντιδράς μη εμβολιαζόμενος».«Η ελληνική κοινωνία έχει αποφασίσει ότι 50 θάνατοι τη μέρα είναι νορμάλ»Όσο ο χειμώνας πλησιάζει, οι θερμοκρασίες πέφτουν και αυξάνεται ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους, οι αριθμοί της πανδημίας μπαίνουν σε διαρκή ανοδική τροχιά. Με βάση τα νεότερα στοιχεία, ο κινούμενος μέσος όρος των 7 ημερών διαμορφώθηκε αυτήν την εβδομάδα, ως εξής: αύξηση στα κρούσματα κατά 769, η θετικότητα αυξήθηκε κατά 0,27%, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά 23, κατά 2 οι διασωληνωμένοι και κατά 4 οι θάνατοι. Μόνο χθες, σε μία μόλις ημέρα χάθηκαν 54 άνθρωποι.“Θα υπάρξει κι άλλη αύξηση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί ο εμβολιασμός έχει κολλήσει τελείως, πηγαίνουμε πλέον σε εσωτερικούς χώρους, πηγαίνουμε σε μαζικές εκδηλώσεις. Υπάρχει η εστίαση η οποία θεωρητικώς λειτουργεί με βάση τα πρωτόκολλα, στην πράξη, όμως, στα μισά μαγαζιά, όποιος θέλει μπαίνει. Οπότε δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει αύξηση”, λέει ο καθηγητής.Θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον χειμώνα χωρίς απώλειες, αλλά και χωρίς να χρειαστεί η εφαρμογή επιπλέον περιοριστικών μέτρων; Ο ίδιος απαντά, σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο:“Φυσικά και θα μπορέσουμε να βγάλουμε χειμώνα χωρίς μέτρα, πληρώνοντας το αντίστοιχο τίμημα. Δηλαδή εκεί που θα πεθαίνουν 50, θα πεθαίνουν 70 και 80. Η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι το να πεθαίνουν 50 άτομα είναι νορμάλ. Αυτό δεν έχει αποφασίσει η ελληνική κοινωνία; Ο κόσμος δεν εμβολιάζεται, η κυβέρνηση φοβούμενη ότι θα το εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση, δεν αυξάνει την υποχρεωτικότητα, σου λέει “είναι δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις”. Από κει και πέρα έχουμε αποδεχθεί σαν κοινωνία ότι όσο υπάρχει ο κορονοϊός θα ζούμε με έναν συγκεκριμένο αριθμό νεκρών κάθε μέρα”, τονίζει ο Καθηγητής.«Πάμε σε φυσική επιλογή»Με τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα να υπολείπονται των άλλων χωρών της δυτικής Ευρώπης -στις οποίες, παρά την αύξηση των λοιμώξεων, δεν αυξάνονται οι νοσηλείες και οι θάνατοι- το σίγουρο είναι ότι στο τέλος θα επιβιώσει ο πιο “δυνατός”, λέει ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος:“Πάμε σε λογική “φυσικής επιλογής” ή όπως έλεγε κι ο Bob Marley “The fittest of the fittest shall survive”, δηλαδή θα επιβιώσει ο καταλληλότερα προσαρμοσμένος στη συνθήκη. Η “συνθήκη” είναι η πανδημία και ο πιο “προσαρμοσμένος” είναι ο εμβολιασμένος, ο οποίος θα επιβιώσει με μεγαλύτερη πιθανότητα από τον άλλο. Περί αυτού συζητούμε αυτή τη στιγμή. Ζούμε σε ένα κράτος που όλοι ζούμε με ένα ψέμα: Ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερους εμβολιασμούς, χωρίς όμως, υποχρεωτικότητα. Για να μην εκνευριστεί ο κάθε αντιρρησίας. Γι’ αυτό έχουμε μόνο 5 χιλιάδες εμβολιασμούς ανά μέρα”, τονίζει ο ίδιος και καταλήγει:“Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι στη χώρα μας, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν την επιστήμη. Κι αυτό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικής παιδείας, Δηλαδή η παιδεία που πήραμε τα τελευταία 40 με 50 τελευταία χρόνια, δεν μας επιτρέπει να αποδεχθούμε την επιστήμη με τον τρόπο που την αποδέχονται στη Δύση”.Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη / πηγή: iatropedia.gr