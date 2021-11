To MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project, την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, έρχεται για 11η συνεχόμενη χρονιά να ενώσει τη μόδα με τη μουσική, στο TAE KWON DO.

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, θα πραγματοποιηθεί ξανά με κοινό, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και «φωτίζοντας» το σπουδαίο έργο του Σωματείου «Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Στηρίζουμε και εμείς την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και γινόμαστε μέρος της μεγάλης αλυσίδας αγάπης που μετρά ήδη περισσότερους από 120.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών!

To MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project με παρουσιάστρια τη μοναδική Δούκισσα Νομικού επιφυλάσσει ξεχωριστά κι εντυπωσιακά catwalks & performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί με τις πρωτότυπες δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands!

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική προβολή και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

Φώτα, χρώματα, μελωδία στο στυλ και χαμόγελα – ξανά – στο μοναδικό Fashion Music Project της Ελλάδας: Η μουσική στιγμή της μόδας και πάλι μαζί μας!

Παρέα, φυσικά, με το μεγάλο χορηγό της βραδιάς, την Serkova Crystal Pure.

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων για το MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure έχει ήδη ξεκινήσει, online στο www.viva.gr

Κατά τη διάρκεια του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μεγάλος Χορηγός του event η Serkova Crystal Pure!

H Serkova Crystal Pure είναι μία premium vodka, αποτέλεσμα τεχνολογικά προηγμένης απόσταξης. Η άψογη σύνθεση & η εξαιρετικά απαλή και βελούδινη γεύση της οφείλονται στην διαδικασία δεκαπλής απόσταξης και στην χρήση των καλύτερων υλικών σε κάθε στάδιο παραγωγής.

Η κρυστάλλινη υφή της δεν είναι καθόλου τυχαία. Η σύνθεσή της αποτελείται από 100% σιτάρι και για τη δημιουργία της επιλέγεται πάντα η καλύτερη πρώτη ύλη που αποτελεί αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό συστατικό για την υψηλή ποιότητα της Serkova Crystal Pure.

Η φιάλη της δεν θα μπορούσε παρά να τραβήξει όλα τα βλέμματα. Αμμοβολισμένη, minimal και ταυτόχρονα bold αντικατοπτρίζει με την πρώτη ματιά την υψηλή ποιότητα της.

Πολυτέλεια, αυθεντικότητα, αυτοπεποίθηση, δυναμισμός και καθαρότητα, είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Serkova Crystal Pure και σας προκαλούν να τη δοκιμάσετε.

Πηγή: TVNEA.COM