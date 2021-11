Σοκάρει βίντεο από την Γερμανία στο οποίο φαίνεται η βίαιη σύλληψη Έλληνα ομογενή ο οποίος είχε πάει επίσκεψη στην αδελφή του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έκκληση της αστυνομίας μετά από καβγά που υπήρξε ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Στο βίντεο ακούγετε κατά πάσα πιθανότητα η αδελφή του η οποία καλή σε βοήθεια καθώς οι αστυνομικοί παρά την σύλληψη του νεαρού, συνέχιζαν να τον χτυπούν βίαια.

Λίγο αργότερα αφού είχε συλληφθεί και κρατούνταν στα κρατητήρια, ανακοινώθηκε ότι έχασε την ζωή του.

Το περιστατικό συνέβη 2 Νοεμβρίου, ωστόσο το βίντεο ήρθε στην δημοσιότητα αυτές τις ημέρες και έχει σκορπίσει θύελλα αντιδράσεων. Ενώ φίλοι και συγγενείς ζητούν δικαίωση για τον χαμό του ανθρώπου τους.

Η έρευνα συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη καθώς οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θάνατο από υποκείμενο νόσημα σε συνδυασμό με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

"The circumstances and the silence of the cops and the state prosecution around the death of Giórgou Zantióti smells really bad." - #Wuppertal police confirm “death in police custody” [#Germany] - Read more: https://t.co/QUyhH8k3Ii #antireport #GiórgouZantióti #ΓιώργουΖαντιώτη pic.twitter.com/738j2AMfrw

— Riot Turtle (@RiotTurtle65) November 7, 2021