Γνωρίζατε ότι μαζί με τις εποχές αλλάζουν και οι διατροφικές μας ανάγκες; Αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, τον βασικότερο λόγο για να κάνουμε μικρές αλλαγές στην διατροφή μας ειδικά κατά την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα.Γιατί πρέπει να αλλάξουμε την διατροφή μας τον χειμώνα;Υπάρχουν μερικοί λόγοι που οι διατροφικές ανάγκες αλλάζουν από εποχή σε εποχή και μεγάλο μέρος τους επικεντρώνεται στον καιρό.Πρώτον, τους καλοκαιρινούς μήνες, βρισκόμαστε πιο συχνά έξω με τον πιο ζεστό καιρό, εκθέτοντας το δέρμα μας στον ήλιο. Ο ήλιος είναι πιο δυνατός και πιο άμεσος το καλοκαίρι, επομένως το σώμα μας είναι σε θέση να μετατρέψει το ηλιακό φως σε βιταμίνη D.Επίσης, το σώμα μας είναι προγραμματισμένο να επικεντρώνεται στη θερμορύθμιση, που σημαίνει τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του σώματος. Έτσι, όταν κάνει κρύο έξω, μπορεί να χρειαζόμαστε περισσότερη τροφή, καθώς το σώμα μας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθεί.Επιπλέον, καθώς οι μέρες είναι μικρότερες και πιο κρύες το φθινόπωρο, τείνουμε να παίρνουμε λιγότερο καθαρό αέρα.Πολλοί περνούμε περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, κάτι που μας φέρνει συχνά σε στενότερη επαφή με άλλους ανθρώπους, ειδικά σε χώρους που δεν αερίζονται καλά με άτομα που μπορεί να μεταφέρουν μικρόβια.Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε επιπλέον μέτρα για να προστατευθούμε από το να αρρωστήσουμε, όπως η κατανάλωση περισσότερων θρεπτικών συστατικών που τονώνουν το ανοσοποιητικό, σύμφωνα με τους ειδικούς.Που να επικεντρωθείτε αυτόν τον χειμώναΜερικά θρεπτικά συστατικά στα οποία θα ήταν καλό να στραφείτε, περιλαμβάνουν:Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη DΕίναι κρίσιμο να λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη D επειδή το σώμα σας δεν μπορεί να απορροφήσει ασβέστιο χωρίς αυτήν, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αδύναμα οστά, προειδοποιούν οι ειδικοί.Για αυτό τους χειμερινούς μήνες δοκιμάστε να αυξήσετε τις τροφές, που αποτελούν πλούσιες «πηγές» βιταμίνης D, όπως λιπαρά ψάρια, αυγά, συκώτι, χυμός πορτοκαλιού, γάλα σόγιας και δημητριακά.Ωμέγα-3 λιπαρά για λαμπερό δέρμαΤα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση και τα τριγλυκερίδια, επιβραδύνουν την ανάπτυξη της πλάκας στις αρτηρίες και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού, σύμφωνα με τους ειδικούς.Και ειδικά τους πιο κρύους μήνες, που το ξεφλούδισμα, η φαγούρα και η ερυθρότητα του δέρματος είναι συχνά, τα ωμέγα-3 λιπαρά μπορούν να σας βοηθήσουν. Μερικές τροφές πλούσιες σε αυτά περιλαμβάνουν το σκουμπρί, το σολομό, τις σαρδέλες, τα καρύδια και τους σπόρους chia.Βιταμίνη C για ισχυρό ανοσοποιητικόΗ βιταμίνη C αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που «εξουδετερώνει» τις ελεύθερες ρίζες, εμποδίζοντάς τις να βλάψουν τα κύτταρα και να προκαλέσουν φλεγμονή, θωρακίζοντας το σώμα.Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C περιλαμβάνουν τα πορτοκάλια, τα γκρέιπφρουτ, το λάχανο, το κουνουπίδι, το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών.Ενυδάτωση, ακόμα και όταν κάνει κρύοΣε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, χρειάζεστε εξίσου πολύ νερό τους πιο κρύους μήνες, αν όχι περισσότερο, από ό,τι το καλοκαίρι.Ενώ τείνουμε να χάνουμε περισσότερο νερό μέσω του ιδρώτα το καλοκαίρι, σε ψυχρά κλίματα η απώλεια υγρών μπορεί να είναι εξίσου υψηλή εν μέρει λόγω της χαμηλότερης υγρασίας, των αυξημένων απωλειών στα ούρα και των λιγότερο εμφανών ενδείξεων αφυδάτωσης, επισημαίνουν οι ειδικοί.πηγή