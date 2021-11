Με πρόταση - έκπληξη προς τη Δέσποινα Βανδή φαίνεται πως απαντά ο ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με το "Τηλέραμα", κάποια στελέχη του MEGA θέλουν στη μία από τις καρέκλες της επιτροπής του X-Factor να καθίσει η Δέσποινα Βανδή. Η διάσημη τραγουδίστρια μπορεί να έχει δεχτεί προτάσεις από τον ALPHA για παρουσίαση δικού τους πρότζεκτ μετά το τέλος του "Just the 2 of Us", ακόμα όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Η παράμετρος αυτή λοιπόν, σύμφωνα με το περιοδικό, αφήνει ανοιχτό τον δρόμο στο MEGA για να τη διεκδικήσει.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM