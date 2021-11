Η μετάλλαξη της Μποτσουάνα έχει τρομοκρατήσει ολόκληρο τον πλανήτη με την Υγειονομική Επιτροπή να συνεδριάζει εκτάκτως για να αποφασίσει νέα μέτρα.Συγκεκριμένα για την μετάλλαξη της Μποτσουάνα ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις της Kυβέρνησης για τις χώρες της Νότιας Αφρικής, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι:-Επιτρέπεται η είσοδος μόνο Ελλήνων υπηκόων και άλλων υπηκόων μόνο για απολύτως απαραίτητες (essential) μετακινήσεις με την προϋπόθεση μοριακού ελέγχου (PCR) 72 ωρών ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής τους κατάστασης.-Για την είσοδό τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή άδειας από τις κατά τόπους Πρεσβείες, Προξενεία και Προξενικές Αρχές άλλων χωρών, που εκπροσωπούν την xώρα μας σε περίπτωση απουσίας Ελληνικής Πρεσβείας.-Κατά την είσοδό τους στη χώρα θα γίνεται καθολικός έλεγχος με ταχύ αντιγονικό τεστ (Rapid Antigen Test).-Μετά την είσοδο στη χώρα θα επιβάλλεται περιορισμός τους σε ξενοδοχεία καραντίνας για 10 ημέρες και επανέλεγχός τους με την παρέλευση του δεκαημέρου και λήξη της καραντίνας με την προϋπόθεση αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR).Επισημαίνουμε ότι έως σήμερα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις με τις συγκεκριμένες χώρες. Τα ανωτέρω ισχύουν από αύριο Σάββατο 27 Νοεμβρίου ώρα 06.00 π.μ.Εμπάργκο στις πτήσεις από νότια Αφρική συνιστά η ΚομισιόνΕξάλλου, η Κομισιόν, με ανακοίνωσή της το μεσημέρι της Παρασκευής, συνιστά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να αναστείλουν όλα τα αεροπορικά ταξίδια από τις χώρες της νότιας Αφρικής. Οπως είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτή η κίνηση θα βοηθήσει ώστε να περιοριστεί η διασπορά της μετάλλαξης.Όσοι επιστρέφουν από τις αφρικανικές χώρες, θα πρέπει να «σεβαστούν τους αυστηρούς όρους της καραντίνας», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.Σε μήνυμά της στο twitter, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλεί όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν «το συντομότερο δυνατόν» και να τηρούν τα μέτρα προστασίας.

The news about the new COVID variant is very concerning.



I have talked to scientists and vaccine manufacturers today. They share the concern.



Please get vaccinated as soon as possible, if not done yet.



And follow the known rules to protect yourself. https://t.co/eSKPzr8J5Q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021