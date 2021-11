Σε περίπου 100 ημέρες θα έχει τη δυνατότητα η Pfizer να παράγει μια παραλλαγμένη έκδοση των εμβολίων για τον κορονοϊό που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τη μετάλλαξη Όμικρον, αν χρειαστεί, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας, Άλμπερτ Μπουρλά στο Twitter. Ο κ. Μπουρλά τόνισε πως «είμαστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση της νέα παραλλαγής» και πρόσθεσε πως η καλύτερη προστασία απέναντί της είναι ο πλήρης εμβολιασμός.Ο Άλμπερτ Μπουρλά έγραψε αρχικά: «Είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια παραλλαγή, όπως η Όμικρον. Από τις μελέτες που έχουμε κάνει για τις Beta και Delta, έχουμε θεσπίσει μια προσέγγιση για την ανάπτυξη και παραγωγή παραλλαγμένων εκδόσεων του εμβολίου μας σε περίπου 100 μέρες, αν χρειαστεί, οι οποίες θα τίθενται προς έγκριση στις ρυθμιστικές αρχές» είπε, αρχικά, σε ανάρτησή του στο Twitter.«Ακόμα πιστεύουμε, ωστόσο, πως η καλύτερη προστασία απέναντι στην εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον και οποιασδήποτε νέας παραλλαγής που μπορεί να εμφανιστεί, είναι ο πλήρης εμβολιασμός και ο ενισχυτικός εμβολιασμός όλων των ατόμων που έχουν επιλεχθεί».Τι είπε για το χάπι κατά του κορονοϊούΑναφορικά με το χάπι της Pfizer για τον κορονοϊό και τις χθεσινές του ανακοινώσεις για τις 80 εκατ. δόσεις που προσδοκά η εταιρεία να παράγει, ο επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας σχολίασε: «Εάν εγκριθεί, είμαστε βέβαιοι ότι η αντιική θεραπεία μας που χορηγείται από στο στόμα, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της σοβαρότητας της νόσου και αναμένουμε πως μπορούμε να παραδώσουμε 80 εκατομμύρια θεραπείες, σε σχέση με την αρχική μας εκτίμηση για 50 εκατομμύρια. Προχωράμε μπροστά και συνεχίζουμε να ακολουθούμε την επιστήμη στον διαρκή αγώνα μας κατά της πανδημίας».

We are prepared to tackle a variant like Omicron. From studies of the Beta & Delta variants, we established an approach to develop and produce variant versions of our vaccine in ~100 days, if needed, and subject to regulatory approval.

themaygeias

— Albert Bourla (@AlbertBourla) November 30, 2021